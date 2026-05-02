Haddad rebate Flávio Bolsonaro e destaca avanços do agro no governo Lula

247 - O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), divulgou neste sábado (2) um vídeo nas redes sociais em que rebate diretamente declarações do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). A fala do parlamentar bolsonarista ocorreu em um evento do agronegócio, no qual ele criticou a atuação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação ao setor.

"Que infelizmente, meu amigo Tarcísio, é tratado como lixo pelo atual governo. O agro não pode ser tratado dessa forma", afirmou o parlamentar. Em resposta, Haddad inicia o vídeo contestando o tom da declaração. "Eu tenho tentado evitar de falar do 'Bolsonarinho', mas todo dia ele vem com uma bobagem nova. E agora, numa feira do agronegócio, em desrespeito ao público da própria feira, ele vem com essa afirmação."

Haddad afirma que a realidade do setor contradiz a crítica apresentada por Flávio e passa a citar políticas federais voltadas ao agronegócio. "Mas vamos aos fatos. Você já deve ter ouvido falar do Plano Safra. É um instrumento por meio do qual o governo federal fomenta a produção agropecuária no Brasil."

Recordes no agro

Segundo ele, o setor tem registrado crescimento contínuo nos últimos anos sob a presidência de Lula. "E o Brasil, desde 2023, bate recorde atrás de recorde, tanto do ponto de vista do financiamento, do crédito agrícola, quanto do ponto de vista da produção. A produção só cresce no Brasil."

O ex-ministro também destacou investimentos em pesquisa e expansão de mercados externos como fatores de fortalecimento do agronegócio. "Nós capitalizamos uma empresa que é estratégica para o agronegócio, que é a Embrapa, para voltar a investir em tecnologia, que é o que permite o aumento da produtividade."

Ele também mencionou a situação da Embrapa em governos anteriores. "A Embrapa foi abandonada pelo governo Bolsonaro. O orçamento da Embrapa caiu no governo Bolsonaro."

Haddad ainda afirmou que o governo federal ampliou a presença do Brasil no comércio internacional de alimentos. "Foram mais de 500 mercados abertos pelo presidente Lula nas viagens que fez mundo afora para apresentar a produção agrícola brasileira para um público que não conhecia a qualidade dos nossos produtos."

Crítica a Tarcísio

Ao comparar gestões, ele citou decisões do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo. "Ao contrário, por exemplo, de alguns governantes, como o caso aqui de SP. Houve corte de verbas para a Secretaria da Agricultura melhorar a qualidade das nossas estradas vicinais." Segundo Haddad, esse tipo de medida impacta diretamente o custo dos alimentos. "Com estradas vicinais piores e pedágios nas rodovias, aí sim você aumenta o custo do alimento."