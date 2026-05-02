Campanha de Haddad aposta em pecuarista como vice e negociações avançam

247 - A campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo tem mantido conversas com a pecuarista Teresa Vendramini, conhecida como Teka, para compor a chapa como vice. Segundo informações da coluna Painel, da Folha de S.Paulo, aliados do ex-ministro demonstram otimismo em convencê-la a aceitar o convite.

Apesar de ter recusado sondagens iniciais, Teka segue em diálogo com integrantes da campanha. Ela se filiou ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) no início deste ano.

A possível escolha da pecuarista é vista como estratégica para aproximar o candidato do agronegócio, setor que tradicionalmente apresenta resistência ao Partido dos Trabalhadores (PT), especialmente no estado de São Paulo.

De acordo com a coluna, a avaliação de aliados é que Teka poderia desempenhar um papel semelhante ao exercido por Geraldo Alckmin na chapa presidencial de Lula, ajudando a ampliar o alcance político e a reduzir resistências em setores mais conservadores da economia.