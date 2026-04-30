Haddad diz que governo Tarcísio é “um dos piores da história” de São Paulo e critica gestão econômica e social

247 – O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, fez um duro diagnóstico da atual gestão estadual e classificou o governo de Tarcísio de Freitas como um dos mais fracos da história recente paulista. As declarações foram dadas em entrevista ao Metrópoles.

Logo no início da crítica, Haddad foi direto ao ponto: “Acho que desde o Fleury a gente não tem um governo tão ruim em São Paulo”. Para ele, o estado perdeu capacidade econômica, qualidade na gestão pública e protagonismo nacional.

Críticas à condução do estado

Haddad afirmou que Tarcísio governa sem vínculo real com São Paulo e sem conhecimento profundo da realidade local. Segundo ele, isso compromete decisões estratégicas em áreas essenciais.

“Ele nunca teve com a cabeça no estado de São Paulo. Então ele tava meio de passagem por aqui”, disse. O petista acrescentou que o governador “não conhece os talentos, não conhece as universidades públicas paulistas”.

Na avaliação de Haddad, essa desconexão impacta diretamente a qualidade das políticas públicas e a capacidade administrativa do estado.

Desempenho econômico abaixo do país

Um dos principais pontos de ataque foi o desempenho econômico paulista. Haddad destacou que o crescimento do estado ficou muito abaixo da média nacional.

“Sabe o quanto São Paulo cresceu o ano passado? 0,5%. O Brasil cresceu 2,3%”, afirmou.

Ele associou esse resultado à postura política do governador em relação ao cenário internacional, especialmente ao apoio às políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Ele apoiou o tarifaço do Trump… Em vez de se firmar, falou em ceder coisas estratégicas”, criticou.

Finanças e perda de capacidade do estado

Haddad também apontou problemas fiscais. Segundo ele, São Paulo perdeu capacidade de investimento, mesmo após medidas como privatizações e renegociação de dívidas.

“São Paulo tá sem caixa. Ele recebeu do governo anterior um volume de recursos em caixa e hoje não tem dinheiro”, disse.

O ex-ministro destacou que a renegociação da dívida com a União foi conduzida pelo governo federal e ajudou a aliviar a situação, mas não foi suficiente para garantir sustentabilidade financeira.

Privatizações e aumento de tarifas

Outro foco de crítica foi a venda da Sabesp. Haddad afirmou que a privatização não trouxe os benefícios prometidos à população.

“Ele falou que baixar o preço da água e aumentou”, disse. Segundo o pré-candidato, além do aumento de tarifas, há falta de transparência sobre o destino dos recursos obtidos com a venda.

“O dinheiro da Sabesp já era. Ninguém nem sabe onde foi parar”, afirmou.

Educação e serviços públicos

Na área educacional, Haddad acusou o governo estadual de retrocesso. Ele criticou cortes de recursos e mudanças no modelo pedagógico.

“São Paulo tá indo para trás na educação”, disse. Segundo ele, a substituição de materiais tradicionais por plataformas digitais e a redução de investimentos prejudicam o aprendizado.

O ex-ministro também criticou a expansão de escolas cívico-militares. “Não há nenhuma evidência empírica de que esse modelo seja melhor”, afirmou.

Segurança pública e desorganização institucional

Haddad apontou falhas na gestão da segurança pública, citando problemas na Polícia Militar e na Polícia Civil.

“Você muda a hierarquia, desorganiza a corporação e não cumpre as promessas”, disse.

Ele também mencionou investigações envolvendo integrantes da segurança pública e o crime organizado, criticando a condução política desses casos.

“Você descobre que o teu comandante tá sendo investigado e antes agradece pelos serviços prestados. Isso mostra o grau de desorganização”, afirmou.

Promessa de revisão e “passar a limpo”

Caso seja eleito, Haddad afirmou que pretende revisar contratos e investigar possíveis irregularidades no governo estadual.

“Cada contrato vai ser avaliado, revisto. Eu vou passar a limpo o estado de São Paulo”, declarou.

Ele citou sua experiência como prefeito da capital para justificar a promessa. “Eu desbaratei várias máfias na prefeitura e vou fazer o mesmo no estado”, disse.

Disputa política e cenário eleitoral

Haddad reconheceu que a eleição será difícil, mas afirmou que decidiu concorrer após ser convencido pelo presidente Lula sobre a situação do estado.

“O Lula me convenceu mostrando o governo Tarcísio em números”, afirmou.

Ele também defendeu a necessidade de enfrentar a extrema direita no estado e no país. “Hoje estamos nós de um lado e a extrema direita do outro”, disse.

Ao final, Haddad indicou que buscará ampliar alianças políticas. “Se eu puder ampliar, eu amplio. Essa é a hora de construir uma frente ampla”, concluiu.