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      Flávio Bolsonaro só lidou com bandido no governo do pai, diz Haddad

      Pré-candidato ao governo de São Paulo critica extrema direita e diz que projeto do senador é implantar cleptocracia no País

      Fernando Haddad (Foto: Reprodução Youtube)

      247 – O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, fez duras críticas à extrema direita brasileira e ao governador Tarcísio de Freitas durante entrevista ao Metrópoles, na qual também apresentou diretrizes de sua possível gestão estadual.

      Na conversa, Haddad foi contundente ao comentar o cenário político nacional e a possível candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência. “O Flávio vai implantar no Brasil uma cleptocracia. Ele só lidou com bandido durante o governo do pai dele”, afirmou.

      Ataques à extrema direita e alinhamento com Trump

      Haddad também criticou a postura de Tarcísio de Freitas em relação aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump, apontando submissão política e prejuízos à economia paulista.

      Segundo ele, o governador apoiou medidas contrárias aos interesses do estado. “Ele apoiou o tarifaço do Trump, falou que tinha que dar alguma coisa pro Trump”, disse. O ex-ministro relacionou essa postura ao baixo crescimento econômico paulista: “São Paulo cresceu 0,5%. O Brasil cresceu 2,3%”.

      Para Haddad, o alinhamento automático com Washington fragiliza o Brasil. “São Paulo é um estado muito forte. Ele não pode enfraquecer o Brasil na mesa de negociação com Trump, como ele fez”, declarou.

      Críticas à gestão estadual

      O pré-candidato classificou o governo Tarcísio como ineficiente e desconectado da realidade paulista. Ele apontou falhas em áreas como educação, segurança pública e finanças.

      “Esse governo não tem nada a ver com São Paulo. É um governo que não entregou nada”, disse. Haddad afirmou ainda que o estado perdeu dinamismo econômico e capacidade de investimento.

      Ele também acusou o governador de falta de compromisso com o território paulista. “Quando você não tem residência fixa, você não mergulha no trabalho”, afirmou.

      Promessa de combate à corrupção

      Haddad afirmou que pretende revisar contratos e investigar possíveis irregularidades caso seja eleito. Ele citou denúncias envolvendo diferentes áreas do governo estadual e disse que há “muita coisa para ser explicada”.

      “Eu vou passar a limpo o estado de São Paulo, porque tem muita coisa que não tem explicação”, declarou.

      O ex-prefeito destacou sua experiência anterior no combate a esquemas ilegais na capital paulista. “Quantas máfias eu desbaratei? Máfia do ISS, da Controlar, da Feira da Madrugada”, afirmou.

      Segurança pública e PCC

      Na área de segurança, Haddad criticou a condução do governo estadual e defendeu maior integração entre as instituições. Ele mencionou investigações envolvendo a Polícia Militar e o crime organizado.

      “Você descobre que o teu comandante tá ligado ao crime. Como é que pode um governador fazer um negócio desse?”, questionou.

      O petista defendeu a criação de um gabinete integrado de combate ao crime organizado, com participação de órgãos federais e estaduais. “Será que não é o caso de montar um gabinete com todas as instituições cooperando entre si?”, disse.

      Educação e escolas cívico-militares

      Haddad também criticou o modelo de escolas cívico-militares adotado no estado. Segundo ele, não há evidências de melhora no ensino.

      “Não há nenhuma evidência empírica de que ele seja bom”, afirmou. O ex-ministro disse que respeitará decisões das comunidades, mas não pretende expandir o modelo.

      Ele ainda acusou o governo estadual de reduzir investimentos na educação. “Ele tirou dinheiro da educação e os resultados estão aí, mostrando que São Paulo tá indo para trás”, declarou.

      Privatizações e custo de vida

      Outro ponto criticado foi a política de privatizações, especialmente no caso da Sabesp. Haddad afirmou que a venda da empresa resultou em aumento de tarifas e perda de controle público.

      “Ele falou que baixar o preço da água e aumentou. Onde é que foi o dinheiro da Sabesp?”, questionou.

      O petista também criticou a lógica de venda de ativos públicos. “Essa turma que quer voltar pro poder federal é para vender as coisas”, disse.

      Ampliação de alianças e candidatura

      Sobre sua candidatura, Haddad afirmou que foi convencido pelo presidente Lula a disputar o governo paulista após análise da situação do estado.

      “O Lula me convenceu mostrando o governo Tarcísio em números”, disse.

      Ele também defendeu a construção de uma frente ampla, incluindo setores de centro e centro-direita. “Se eu puder ampliar, eu amplio. Nessa quadra histórica a gente tem que ampliar”, afirmou.

      Haddad sinalizou ainda que pretende ter uma mulher como vice em sua chapa. “Se depender de mim, nós vamos ter uma mulher na vice-governadora”, concluiu.

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