Flávio Bolsonaro só lidou com bandido no governo do pai, diz Haddad

247 – O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, fez duras críticas à extrema direita brasileira e ao governador Tarcísio de Freitas durante entrevista ao Metrópoles, na qual também apresentou diretrizes de sua possível gestão estadual.

Na conversa, Haddad foi contundente ao comentar o cenário político nacional e a possível candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência. “O Flávio vai implantar no Brasil uma cleptocracia. Ele só lidou com bandido durante o governo do pai dele”, afirmou.

Ataques à extrema direita e alinhamento com Trump

Haddad também criticou a postura de Tarcísio de Freitas em relação aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump, apontando submissão política e prejuízos à economia paulista.

Segundo ele, o governador apoiou medidas contrárias aos interesses do estado. “Ele apoiou o tarifaço do Trump, falou que tinha que dar alguma coisa pro Trump”, disse. O ex-ministro relacionou essa postura ao baixo crescimento econômico paulista: “São Paulo cresceu 0,5%. O Brasil cresceu 2,3%”.

Para Haddad, o alinhamento automático com Washington fragiliza o Brasil. “São Paulo é um estado muito forte. Ele não pode enfraquecer o Brasil na mesa de negociação com Trump, como ele fez”, declarou.

Críticas à gestão estadual

O pré-candidato classificou o governo Tarcísio como ineficiente e desconectado da realidade paulista. Ele apontou falhas em áreas como educação, segurança pública e finanças.

“Esse governo não tem nada a ver com São Paulo. É um governo que não entregou nada”, disse. Haddad afirmou ainda que o estado perdeu dinamismo econômico e capacidade de investimento.

Ele também acusou o governador de falta de compromisso com o território paulista. “Quando você não tem residência fixa, você não mergulha no trabalho”, afirmou.

Promessa de combate à corrupção

Haddad afirmou que pretende revisar contratos e investigar possíveis irregularidades caso seja eleito. Ele citou denúncias envolvendo diferentes áreas do governo estadual e disse que há “muita coisa para ser explicada”.

“Eu vou passar a limpo o estado de São Paulo, porque tem muita coisa que não tem explicação”, declarou.

O ex-prefeito destacou sua experiência anterior no combate a esquemas ilegais na capital paulista. “Quantas máfias eu desbaratei? Máfia do ISS, da Controlar, da Feira da Madrugada”, afirmou.

Segurança pública e PCC

Na área de segurança, Haddad criticou a condução do governo estadual e defendeu maior integração entre as instituições. Ele mencionou investigações envolvendo a Polícia Militar e o crime organizado.

“Você descobre que o teu comandante tá ligado ao crime. Como é que pode um governador fazer um negócio desse?”, questionou.

O petista defendeu a criação de um gabinete integrado de combate ao crime organizado, com participação de órgãos federais e estaduais. “Será que não é o caso de montar um gabinete com todas as instituições cooperando entre si?”, disse.

Educação e escolas cívico-militares

Haddad também criticou o modelo de escolas cívico-militares adotado no estado. Segundo ele, não há evidências de melhora no ensino.

“Não há nenhuma evidência empírica de que ele seja bom”, afirmou. O ex-ministro disse que respeitará decisões das comunidades, mas não pretende expandir o modelo.

Ele ainda acusou o governo estadual de reduzir investimentos na educação. “Ele tirou dinheiro da educação e os resultados estão aí, mostrando que São Paulo tá indo para trás”, declarou.

Privatizações e custo de vida

Outro ponto criticado foi a política de privatizações, especialmente no caso da Sabesp. Haddad afirmou que a venda da empresa resultou em aumento de tarifas e perda de controle público.

“Ele falou que baixar o preço da água e aumentou. Onde é que foi o dinheiro da Sabesp?”, questionou.

O petista também criticou a lógica de venda de ativos públicos. “Essa turma que quer voltar pro poder federal é para vender as coisas”, disse.

Ampliação de alianças e candidatura

Sobre sua candidatura, Haddad afirmou que foi convencido pelo presidente Lula a disputar o governo paulista após análise da situação do estado.

“O Lula me convenceu mostrando o governo Tarcísio em números”, disse.

Ele também defendeu a construção de uma frente ampla, incluindo setores de centro e centro-direita. “Se eu puder ampliar, eu amplio. Nessa quadra histórica a gente tem que ampliar”, afirmou.

Haddad sinalizou ainda que pretende ter uma mulher como vice em sua chapa. “Se depender de mim, nós vamos ter uma mulher na vice-governadora”, concluiu.