Tarcísio lidera com 38% em São Paulo, seguido por Haddad, aponta pesquisa Quaest

247 - Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (29) mostra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), liderando a corrida pela reeleição, com 38% das intenções de voto. O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 27 de abril e ouviu 1.650 eleitores paulistas. O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar, com 26%, enquanto Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB) têm 5% cada. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03583/2026 e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.

Cenário para o governo paulista

No cenário com maior número de pré-candidatos, o governador Tarcísio de Freitas segue à frente com 38%, seguido por Fernando Haddad com 26%. Kim Kataguiri e Paulo Serra aparecem empatados com 5%. A pesquisa também mostrou que 13% dos eleitores estão indecisos, e 13% afirmam que votariam em branco, nulo ou não pretendem votar. No segundo cenário, sem a presença de outros postulantes, Tarcísio sobe para 40% das intenções de voto, enquanto Haddad alcança 28%, com os indecisos e brancos/nulos somando 27%.

Intenção de voto e grau de definição

Em relação à definição de voto, 48% dos eleitores afirmaram que sua escolha é definitiva, enquanto 51% indicaram que podem mudar de opinião caso algo relevante aconteça na corrida eleitoral. Apenas 1% não souberam ou não responderam à pergunta.

Simulação de 2º turno: Tarcísio x Haddad

A pesquisa Quaest também simulou um possível segundo turno entre Tarcísio e Haddad. No cenário de segundo turno, o atual governador de São Paulo lidera com 49% das intenções de voto, enquanto Haddad soma 32%. 8% dos entrevistados permanecem indecisos e 11% optaram por votar em branco, nulo ou não votar.

Voto por sexo e faixa etária

A pesquisa ainda revelou que Tarcísio tem mais apoio entre os homens, com 44% das intenções de voto no primeiro cenário, contra 33% das mulheres. O ex-ministro Haddad, por sua vez, tem um desempenho superior entre as mulheres, com 30% das intenções de voto, enquanto entre os homens ele atinge 23%. Nas faixas etárias, Tarcísio se destaca mais entre eleitores de 35 a 59 anos (43%), seguido pelos eleitores com 60 anos ou mais (40%) e, por último, pelos jovens de 16 a 34 anos (30%). Já Haddad apresenta seu melhor desempenho entre os eleitores com 60 anos ou mais (33%).

Com o cenário eleitoral ainda em aberto, a pesquisa Quaest traz um panorama das intenções de voto para o governo paulista, indicando uma disputa acirrada entre Tarcísio e Haddad.