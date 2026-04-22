Cai a vantagem de Tarcísio sobre Fernando Haddad em SP, aponta Paraná Pesquisas

247 - Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado na quinta-feira (16) aponta redução na vantagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sobre o ex-ministro Fernando Haddad (PT) em um eventual segundo turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a pesquisa, Tarcísio aparece com 53,4% das intenções de voto na simulação de segundo turno, enquanto Haddad soma 37,3%. A diferença entre os dois, que era de 26,3 pontos percentuais em fevereiro, caiu para 16,1 pontos no levantamento mais recente.

No cenário de primeiro turno, o atual governador lidera com 47,8% das intenções de voto. Haddad aparece em segundo lugar, com 33,1%. Os demais nomes testados não alcançam 5%: Paulo Serra (PSDB) registra 4,6% e Kim Kataguiri (Missão), 3,5%. Brancos e nulos somam 6,7%, enquanto 4,4% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno, além dos votos atribuídos aos candidatos, 5,8% declararam intenção de votar em branco ou nulo, e 3,5% disseram não saber ou não opinar. O recuo na diferença entre os dois principais nomes ocorre após a saída de Haddad do Ministério da Fazenda para disputar novamente o governo paulista.

Em 2022, Haddad e Tarcísio já haviam se enfrentado no segundo turno, quando o atual governador venceu com 55,27% dos votos, contra 44,73% do candidato do PT.

Rejeição e avaliação

A pesquisa também mediu a rejeição aos candidatos. Haddad apresenta o maior índice, com 42,9%. Tarcísio tem 27,2%. Kim Kataguiri aparece com 17,5% e Paulo Serra, com 17,3%. Entre os entrevistados, 10,2% não souberam ou não opinaram, e 6,9% afirmaram que poderiam votar em todos.

O levantamento avaliou ainda a aprovação da gestão estadual. O governo de Tarcísio é aprovado por 64,9% dos entrevistados, enquanto 31,4% desaprovam. Outros 3,6% não souberam responder.

Na avaliação do desempenho, 15,1% consideram a gestão ótima e 32,2% boa. Outros 28,6% classificam como regular. As avaliações negativas somam 22,6%, sendo 7,8% ruim e 14,8% péssima.

Metodologia

A pesquisa foi realizada presencialmente com 1.600 eleitores em 80 municípios paulistas, entre sexta-feira (11) e segunda-feira (14). A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-00378/2026.