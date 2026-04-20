Tarcísio intensifica articulação para convencer PSDB a retirar candidatura

247 - O governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), intensificou as articulações para garantir o apoio do PSDB já no primeiro turno da disputa estadual de 2026. Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, aliados do governador avaliam que uma eventual aliança com os tucanos pode ser decisiva para a eleição em São Paulo.

Nos bastidores, Tarcísio demonstra confiança no avanço das negociações, embora publicamente o PSDB sustente a pré-candidatura de Paulo Serra ao Palácio dos Bandeirantes. O governador já se reuniu recentemente tanto com Paulo Serra quanto com Aécio Neves, presidente nacional da legenda.

Ao mesmo tempo, integrantes do PT também ensaiaram uma aproximação com os tucanos nos últimos dias, buscando apoio para a candidatura de Fernando Haddad ao governo paulista.

O diretório estadual do PSDB, atualmente comandado por Paulo Serra, divulgou nota rejeitando qualquer avanço nas conversas com o PT, mas lideranças ainda deixam espaço aberto por conta da insatisfação com o governo Tarcísio.

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado na última quinta-feira (16) mostra Tarcísio na liderança da corrida eleitoral, com 47,8% das intenções de voto. Haddad aparece em segundo lugar, com 33,1%. Na sequência, Paulo Serra registra 4,6%, enquanto Kim Kataguiri (Missão) soma 3,5%.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acelerou as negociações para atrair o PSDB à sua candidatura à reeleição já na largada da corrida eleitoral de 2026. De acordo com informações publicadas pelo Metrópoles, o entorno do governador acredita que uma composição com os tucanos pode fortalecer a campanha e abrir caminho para uma definição ainda no primeiro turno.

Embora a cúpula estadual do PSDB mantenha publicamente o nome de Paulo Serra como pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, interlocutores relatam que o diálogo entre as partes segue em curso. Nos últimos dias, Tarcísio se reuniu com Paulo Serra e também com Aécio Neves, que preside nacionalmente a legenda.





Disputa pelo apoio tucano

O movimento ocorre em meio à tentativa de outras forças políticas de se aproximarem do PSDB. Integrantes do PT chegaram a buscar conversas com os tucanos para uma eventual composição em torno de Fernando Haddad.

Em resposta, o diretório paulista do PSDB divulgou nota reafirmando distância histórica em relação ao partido adversário e defendendo a manutenção de projeto próprio no estado.

“O PSDB é adversário histórico do PT, e assim continuará. Da parte do PSDB paulista, inclusive, não há nenhum diálogo ou avanço oficial no sentido de se firmar aliança para o pleito deste ano. O que há, hoje, de forma muito consolidada, é a possibilidade de o PSDB ter candidatura própria para o Governo do Estado de São Paulo”, informou a legenda.

Levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta Tarcísio na liderança da disputa ao governo paulista. No cenário estimulado, o atual governador soma 47,8% das intenções de voto, enquanto Haddad aparece com 33,1%.

Paulo Serra registra 4,6%, e Kim Kataguiri (Missão) tem 3,5%.

A leitura feita por aliados do governador é que, caso o PSDB retire candidatura própria e declare apoio, Tarcísio teria condições matemáticas de ultrapassar a maioria necessária para encerrar a disputa já na primeira etapa da eleição.