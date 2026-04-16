“Gestão Tarcísio aprofundou violência policial em São Paulo”, afirma ex-ouvidor das polícias

247 - Claudio Silva, conhecido como Claudinho, ex-ouvidor das polícias de São Paulo e pré-candidato a deputado estadual, participou do programa Brasil Agora, da TV 247, analisando a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e afirmou que a política de segurança pública adotada pela atual gestão agravou a violência policial no estado.

Ao comentar o cenário atual, Claudio Silva sintetizou sua avaliação: “Gestão Tarcísio aprofundou violência policial em São Paulo”.

Ele afirmou que os índices de mortes decorrentes de intervenção policial cresceram de forma consistente desde o início do atual governo, especialmente na Baixada Santista.

“No governo do Tarcísio, nós temos mantido uma média de mais de 280% no número das mortes decorrentes de intervenção policial”, declarou.

Segundo ele, os dados mostram aumento sucessivo ano após ano. “Desde o início, o governo Tarcísio bate seus próprios recordes de mortes decorrentes de intervenção policial”, enfatizou.





População não se sente mais segura, diz Claudio Silva

Apesar do discurso de endurecimento no combate ao crime, o ex-ouvidor avaliou que a política atual não melhorou a percepção de segurança entre os paulistas.

“As pessoas não estão se sentindo mais seguras, as pessoas não estão se sentindo mais protegidas”, salientou.

Para ele, o aumento da repressão não se traduziu em mais tranquilidade para quem vive no estado.

Claudio Silva também classificou o momento da segurança pública paulista como preocupante e marcada por abusos.

"São Paulo é um Estado policialesco com agressão, violência e morte praticado pela polícia”, declarou.

O ex-ouvidor defendeu uma atuação mais firme dos órgãos de controle diante de denúncias de abusos policiais.

“O Ministério Público precisa lançar mão dessa sua premissa fundamental e passar a atuar no sentido de garantir o controle da atividade policial”, afirmou.





Risco de milícias preocupa Claudio Silva

Outro alerta feito por Claudio Silva foi sobre o crescimento de grupos organizados ligados a agentes de segurança ou ex-integrantes das corporações.

“A gente percebe uma nova conformação do crime no estado de São Paulo, com essa perspectiva da instalação de milícias a partir da polícia”, disse.

Segundo Claudio Silva, políticas baseadas apenas em endurecimento penal e confronto armado já fracassaram no Brasil.

“Esse modelo já se demonstrou falido e não dá respostas efetivas para a sociedade”, afirmou.

Como alternativa, ele defendeu integração nacional, uso de inteligência e políticas públicas preventivas.

“Quando a inteligência policial sobrepor a truculência policial, a gente vai conseguir enxergar quem efetivamente dirige as organizações criminosas no Brasil”, declarou.