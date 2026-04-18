Cai a vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula em São Paulo, aponta Paraná Pesquisas

247 - A vantagem do pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Paulo diminuiu, segundo pesquisa divulgada neste sábado (18) pelo Instituto Paraná Pesquisas. Apesar da redução, Flávio segue liderando as intenções de voto no estado, o maior colégio eleitoral do país.

Foram simulados dois cenários eleitorais, incluindo um de primeiro turno com diversos pré-candidatos e outro de segundo turno. Os dados indicam que, embora Flávio mantenha a dianteira, Lula encurtou a distância em relação ao adversário.

Cenário de primeiro turno

Na simulação com vários candidatos, Flávio Bolsonaro aparece com 39,3% das intenções de voto, enquanto Lula registra 36%. Em seguida, aparecem Ronaldo Caiado (2,9%) e Romeu Zema (2,6%).

Outros nomes citados incluem Renan Santos (2,1%), Augusto Cury (1,8%) e Cabo Daciolo (1%). Rui Costa Pimenta e Samara Martins têm 0,8% cada, enquanto Aldo Rebelo soma 0,4% e Hertz Dias, 0,1%.

Os eleitores que afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum candidato representam 7,2%, enquanto 5,2% não souberam ou não opinaram.

Simulação de segundo turno

No cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 48,1% das intenções de voto, contra 40,3% de Lula. Nesse caso, 7,2% dos entrevistados indicaram voto branco ou nulo, e 4,3% não souberam responder.

Em comparação com a pesquisa anterior, realizada em fevereiro, a vantagem de Flávio diminuiu. No levantamento anterior, ele tinha 49,1% das intenções de voto, enquanto Lula registrava 38,2%, o que indicava uma diferença mais ampla entre os dois candidatos.

Avaliação do governo

O estudo também avaliou a percepção dos eleitores sobre o governo federal. Segundo os dados, 42,6% aprovam a gestão de Lula, enquanto 54,4% desaprovam. Outros 3,1% não souberam opinar.

Na avaliação qualitativa, 11,1% consideram o governo ótimo e 18,4% bom. Já 22,3% classificam como regular, enquanto 8,1% avaliam como ruim e 38,8% como péssimo.

A pesquisa também analisou a avaliação do governo de São Paulo. A gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) é vista de forma positiva por 47,3% dos entrevistados, enquanto 22,6% têm avaliação negativa.

Metodologia

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.600 eleitores em 80 municípios paulistas entre os dias 11 e 14 de abril. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 08453/2026.