A entrevista concedida por Luiz Inácio Lula da Silva à revista alemã Der Spiegel gerou repercussão no Brasil, especialmente por trechos em que o presidente comenta o cenário eleitoral de outubro. Parte da cobertura nacional buscou enfatizar uma suposta abertura de Lula à possibilidade de derrota. No entanto, uma leitura mais criteriosa do conteúdo revela um eixo diferente dessa escolha editorial: a reafirmação da confiança de Lula na democracia e sinais claros de segurança política.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente preso por tentativa de golpe de estado, vencer as eleições, Lula afirmou: “Quando o povo toma uma decisão, seja de direita, de esquerda ou de centro, temos que aceitar o resultado.” A frase, longe de indicar resignação, reforça um princípio básico do regime democrático: o respeito ao voto popular. Além do mais, não é em absoluto uma declaração inédita de Lula. Ele sempre falou que, quando perdeu as eleições que disputou, não questionou o resultado soberano nas urnas.

Em 2022, nas vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, Lula aconselhou seu adversário Jair Bolsonaro a "ficar quieto" caso não fosse reeleito. "Da minha parte é assim: eu quando perdia as eleições, eu voltava para casa para lamber as minhas feridas e esperar quatro anos. Eu espero, espero que o adversário, sabe, que eu acho que ele vai perder as eleições porque eu acho que vou ganhar. Eu acho que se ele perder, ele tem que ficar quieto, não ficar criando confusão no país", afirmou Lula em entrevista ao ator Paulo Vieira.

Quatro anos depois, com um governo que reconstruiu o país economicamente, na mesma resposta à Der Spiegel, Lula contextualiza sua própria trajetória política, ao lembrar: “Eu jamais imaginaria que um metalúrgico, que já foi chefe de um sindicato como eu, seria eleito presidente três vezes. Mas aqui estou eu!” O trecho aponta menos para dúvida e mais para uma narrativa de superação e legitimidade política construída ao longo de décadas.

A confiança também aparece de forma mais explícita quando o presidente aborda seu futuro político. “Minha mente e meu corpo estão 100% em forma”, afirmou. A declaração, embora não confirme formalmente candidatura, indica disposição e preparo — elementos pouco compatíveis com a ideia de alguém que antevê uma derrota iminente.

Outro ponto relevante da entrevista é a ênfase na estabilidade democrática. Lula foi categórico ao afirmar: “O Brasil continuará sendo um país democrático.” Em um contexto global de tensões políticas e questionamentos institucionais, essa afirmação se conecta diretamente com sua crítica a movimentos autoritários e à tentativa de ruptura institucional mencionada por ele: “É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente e quatro generais foram responsabilizados por seus atos.”

A defesa da democracia, aliás, atravessa toda a entrevista — inclusive quando Lula aborda temas internacionais. Ao criticar a postura de Donald Trump, ele afirma: “Trump não foi eleito imperador do mundo. Ele não pode ficar ameaçando outros países com guerra o tempo todo.” A fala, embora voltada ao cenário externo, dialoga com a mesma lógica de respeito às წეს institucionais e limites do poder.

Portanto, o foco central da entrevista não está em qualquer admissão de derrota, mas sim na reafirmação de princípios democráticos e na confiança de Lula em sua trajetória política. Ao reconhecer a soberania do eleitorado, o presidente não abdica de disputar — ao contrário, posiciona-se como alguém que confia no processo e, implicitamente, em sua própria competitividade.