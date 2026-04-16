Tarcísio supera Haddad no 1º e 2º turnos em São Paulo, aponta Paraná Pesquisas

247 - Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (16) mostra que Tarcísio de Freitas (Republicanos) supera Fernando Haddad (PT) no 1º e 2º turnos em São Paulo, com vantagem consistente do atual governador.

No cenário estimulado com mais candidatos, Tarcísio aparece com 47,8% das intenções de voto, enquanto Haddad registra 33,1%. Outros nomes pontuam abaixo de dois dígitos, enquanto brancos, nulos e indecisos somam cerca de 15%.

No cenário de segundo turno testado pelo instituto, Tarcísio também lidera. Ele soma 53,4% das intenções de voto, contra 37,3% de Haddad. Brancos, nulos e indecisos representam cerca de 9% .

A pesquisa também mediu a avaliação da gestão estadual. Segundo o levantamento, 64,9% dos entrevistados aprovam a administração de Tarcísio, enquanto 31,4% desaprovam.

Na disputa pelo Senado, lideram Marina Silva (Rede), com 37,8% e Simone Tebet (PSB), com 32,9%. Em seguida aparece Guilherme Derrite (PP), com 27,4%.

A pesquisa foi realizada pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 11 e 14 de abril de 2026, com uma amostra de 1.600 eleitores distribuídos em 80 municípios do estado de São Paulo, utilizando o método de entrevistas pessoais; o levantamento apresenta margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, estando registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00378/2026.