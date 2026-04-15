Psol oficializa apoio às candidaturas Haddad e Marina em SP

247 - O Psol oficializou apoio às candidaturas de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo e de Marina Silva (Rede) ao Senado, com a decisão prevendo atuação direta na campanha e articulação por espaço dentro da coligação progressista no estado. A medida também sinaliza a intenção do partido de influenciar o programa eleitoral e fortalecer a unidade política.

Segundo o Metrópoles, a resolução aprovada pela direção estadual da sigla em reunião realizada na terça-feira (14), consolidando a estratégia eleitoral do Psol para as eleições em São Paulo

Atuação ativa na campanha

De acordo com o documento aprovado, o partido pretende participar diretamente da construção da campanha, contribuindo politicamente para fortalecer uma candidatura que represente a união do campo progressista. O texto afirma que “o apoio do Psol se dará de forma ativa, com participação na construção da campanha, contribuindo politicamente para o fortalecimento de uma candidatura capaz de expressar a unidade necessária para derrotar a extrema-direita no estado de São Paulo, ao mesmo tempo em que apresenta suas formulações e contribuições programáticas”

Além do apoio a Marina Silva para o Senado, o partido indicou que poderá respaldar “outra candidatura do campo progressista”, sem citar nomes. A legenda também destacou que pretende dialogar com aliados para definir sua representação na coligação, incluindo a possibilidade de composição na suplência

Disputa por espaço na coligação

O Diretório Estadual do Psol-SP deverá se reunir novamente na primeira quinzena de maio para discutir as diretrizes programáticas da campanha e aprofundar o posicionamento político da sigla

No cenário mais amplo, a definição das candidaturas ao Senado pela coligação liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não está completamente fechada. Até o momento, o PT indicou apoio à ex-ministra Simone Tebet, que deixou o MDB e se filiou ao PSB após a decisão de seu antigo partido de apoiar a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)

A entrada do Psol em apoio a Marina Silva amplia a disputa interna no campo progressista, especialmente com o PSB, que também busca protagonismo na corrida ao Senado. O ex-ministro Márcio França (PSB) já anunciou o ex-prefeito de Barueri Rubens Furlan como suplente de sua pré-candidatura

Cenário eleitoral em São Paulo

Marina Silva decidiu permanecer na Rede Sustentabilidade, mesmo diante de divisões internas na legenda, e segue como um dos principais nomes cotados para a disputa ao Senado por São Paulo. A ex-ministra vinha sendo cortejada por diferentes partidos, incluindo Psol, PSB e PT, em meio às articulações para a formação da chapa progressista no estado.