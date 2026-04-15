"Para um Brasil forte, não dá para ter um estado de São Paulo fraco", diz Haddad

247 - Pré-candidato ao governo de São Paulo, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) afirmou que São Paulo enfrenta dificuldades em áreas estratégicas e não pode registrar desempenho inferior ao do Brasil. O ex-ministro destacou que indicadores econômicos e de segurança acendem um alerta sobre a situação paulista.

Em entrevista à CNN Brasil, segundo o Infomoney, Haddad voltou a afirmar que decidiu disputar o cargo após ser convencido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que demonstrou preocupação com o cenário do estado.

Críticas ao desempenho de São Paulo

Durante a entrevista, Haddad apontou problemas na gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e destacou a relevância de São Paulo no contexto nacional. “São Paulo está com muitos problemas, apesar do governo federal. É um estado muito importante e o presidente entende que São Paulo não pode crescer menos que o Brasil, como está acontecendo”, afirmou.

Ele reforçou a avaliação ao afirmar que “para um Brasil forte, não dá para ter um estado de São Paulo fraco”, indicando que o desempenho estadual tem impacto direto no crescimento do país.

Decisão de disputar o governo

O ex-ministro revelou que, inicialmente, pretendia contribuir com estudos e propostas para um plano de governo nacional. No entanto, mudou de posição após apelos do partido e do presidente Lula. “Eu estava interessado em estudar o potencial [do Brasil] para apresentar o plano de governo, mas o presidente me convenceu por várias outras razões”, disse.

Estratégia de campanha

Haddad também antecipou que sua campanha deve se basear na análise comparativa dos indicadores do estado antes e depois da gestão Tarcísio de Freitas. Segundo ele, os próprios números podem sustentar críticas à continuidade administrativa. Na avaliação do pré-candidato, essa estratégia permitirá demonstrar ao eleitor que uma “recondução não é boa ideia”, sem necessidade de recorrer a outros elementos além dos dados oficiais.

Início da pré-campanha

As primeiras inserções da pré-campanha já começaram a ser divulgadas nas redes sociais. Nos materiais, Haddad destaca investimentos do governo federal em obras em São Paulo e relativiza o papel da gestão estadual na execução dos projetos.