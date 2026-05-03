Falta de políticas contra o feminicídio vira foco da campanha de Haddad para desgastar Tarcísio

247 - A campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo pretende intensificar o debate sobre a violência contra as mulheres como estratégia para desconstruir a imagem do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A informação foi revelada pela coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

De acordo com a apuração, aliados de Haddad planejam utilizar dados recentes da violência de gênero no estado para expor fragilidades na política de segurança pública da atual gestão. O movimento ocorre em meio a um cenário de aumento expressivo nos índices de feminicídio em São Paulo.

Dados da Secretaria da Segurança Pública apontam que o estado registrou uma alta de 45% nos casos de feminicídio em fevereiro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior. A campanha petista pretende usar esses números como base para críticas diretas à administração estadual.

A equipe de Haddad também discute a inclusão de propostas específicas no programa de governo. Entre as medidas avaliadas está a ampliação do horário de funcionamento das Delegacias de Defesa da Mulher, uma demanda recorrente de especialistas e movimentos sociais.

Outra frente em análise envolve políticas públicas voltadas à proteção e à autonomia das vítimas. O plano inclui a oferta de abrigos para mulheres em situação de violência e iniciativas que facilitem o ingresso dessas vítimas no mercado de trabalho, como forma de romper ciclos de dependência e vulnerabilidade.

A estratégia eleitoral mira diretamente o eleitorado feminino, onde Tarcísio de Freitas apresenta sinais de desgaste. Segundo pesquisas do instituto Genial/Quaest, a aprovação do governador entre as mulheres caiu de 57% para 48% nos últimos oito meses.

Diante desse cenário, o atual governo também tem adotado medidas para fortalecer sua imagem junto a esse público. Entre as ações recentes, destaca-se a nomeação da coronel Glauce Anselmo Cavalli como a primeira mulher comandante-geral da Polícia Militar do estado.

Além disso, Tarcísio reconduziu Luciana Jordão ao comando da Defensoria Pública e indicou cinco mulheres para cargos no Tribunal de Justiça e no Ministério Público de Contas.