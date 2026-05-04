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      Tebet reafirma pré-candidatura ao Senado em SP e projeta chapa forte e competitiva

      Ex-ministra diz que grupo ligado a Lula terá nomes experientes e evita escolher entre aliados para composição

      Simone Tebet, (Foto: Ricardo Stuckert)

      247 - A ex-ministra do Planejamento e pré-candidata ao Senado por São Paulo, Simone Tebet (PSB), reiterou sua intenção de disputar uma vaga na Casa. Ela afirmou que a chapa majoritária no estado deverá reunir nomes com trajetória política consolidada. As informações são do SBT News.

      Tebet afirmou que o grupo político ao qual está vinculada contará com figuras conhecidas no cenário nacional. "Estamos falando de pessoas que conhecem o estado de São Paulo e o Brasil. Estamos falando de ex-ministros, ex-governadores, ex-candidatos à Presidência da República. A percepção que eu tenho é que dessa vez [...] São Paulo vai ser decisivo", declarou.

      Chapa em formação

      A articulação para as eleições de 2026 ainda está em curso e inclui indefinições sobre a vaga de vice-governador e a segunda candidatura ao Senado. O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) é apontado como pré-candidato ao governo estadual.

      Entre os possíveis integrantes da chapa estão a ex-ministra Marina Silva (Rede) e o ex-governador Márcio França (PSB), ambos com histórico de atuação no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também é citado como possível coordenador da campanha.

      Sem preferências

      Ao comentar a formação da chapa, Tebet evitou manifestar preferência entre os aliados. "Eu não tenho preferência. Aqui é um somatório. Este é um bom problema que nós temos. [...] Não posso ter preferência e tenho reconhecimento e carinho pelos dois. Acho que os dois são igualmente preparados por toda sua história de vida e estarão de alguma forma na chapa majoritária", afirmou.

      A ex-ministra também descartou a possibilidade de disputar o cargo de vice-governadora, destacando que sua intenção está direcionada ao Senado. "Eu já fui vice-governadora na minha vida e só tem sentido continuar na vida pública se for para ajudar o Brasil e o projeto político que eu acredito que tenha que continuar: que é o projeto da reeleição do presidente Lula. [...] Só faz sentido eu disputar uma vaga no Senado Federal", disse.

      Críticas ao MDB

      Tebet comentou ainda sua saída do MDB e fez críticas à atual condução do partido. "O MDB de hoje não é o MDB que eu ajudei a construir", declarou. Segundo ela, a sigla tem adotado um perfil "cada vez mais fisiológico". Apesar disso, afirmou esperar que a legenda passe por um processo de reorganização após as eleições.

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