"Nem só de trabalho vive o homem": Simone Tebet defende fim imediato da escala 6x1 sem redução de salário

247 – A ministra Simone Tebet, pré-candidata ao Senado em São Paulo, defendeu, em vídeo publicado no YouTube no Dia do Trabalhador, o fim imediato da escala 6x1 sem redução de salário. Segundo ela, a mudança é necessária para garantir ao trabalhador mais tempo de descanso, lazer, convivência familiar e cuidado com a própria vida.

"Nem só de trabalho vive o homem. Por isso é que eu sou a favor do fim imediato da escala 6x1, sem redução de salário", afirmou Tebet.

A ministra dirigiu sua mensagem especialmente aos trabalhadores que acordam de madrugada, enfrentam transporte coletivo e chegam em casa exaustos, muitas vezes sem tempo para si mesmos ou para a família.

"O trabalhador precisa de tempo. Tempo para descansar, tempo para dormir, tempo pro lazer, tempo para cuidar dos filhos e da sua família", disse.

Tebet também ressaltou que a valorização do trabalho passa pelo aumento real do salário mínimo, pela isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e pela redução do imposto para a classe média com renda entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

"Quando o salário sobe de verdade, isso melhora a sua renda, aquece a economia do seu bairro e fortalece a sua cidade", declarou.

Ao rebater o argumento de que o fim da escala 6x1 poderia prejudicar a economia, Tebet afirmou que o país tem condições de avançar na mudança.

"E não, gente, eu fui ministra do orçamento, eu garanto para vocês, o Brasil não vai quebrar", disse.

Ela também defendeu que o Estado atue para proteger pequenos empregadores durante a transição, especialmente aqueles que têm poucos funcionários.

"Para isso é que existe o Estado, o Estado indutor do desenvolvimento tá aí para proteger, para garantir que esses empregadores não percam dinheiro e protejam o trabalhador", afirmou.

Para Tebet, a redução da jornada deve ser construída com diálogo, responsabilidade e compromisso social.

"É assim, com diálogo, com responsabilidade e com, acima de tudo, compromisso com a sociedade que a gente constrói um país", concluiu.