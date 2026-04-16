Marina Silva e Simone Tebet lideram corrida para o Senado em SP, mostra Paraná Pesquisas

247 - O Instituto Paraná Pesquisas afirmou nesta quinta-feira (16) que Marina Silva (Rede) lidera as intenções de voto para o Senado no estado de São Paulo, com 37,8%. Em segundo lugar ficou Simone Tebet (PSB), com 32,9%.

Na mesma simulação, Guilherme Derrite (PP) alcança 27,4%. Ricardo Salles (Novo) aparece com 19,2%, seguido por Paulinho da Força (Solidariedade), com 15,1%. André do Prado (PL) registra 9,8%. O grupo de eleitores que declarou não saber ou preferiu não opinar soma 6,8%, enquanto brancos, nulos ou nenhum candidato representam 12,4%.

Em um segundo cenário, Marina mantém a liderança com 37,7%, enquanto Simone Tebet aparece com 32,3%. Derrite registra 26,8%, Salles tem 18,2% e Paulinho da Força alcança 14,8%. Mario Frias (PL) surge com 13,4%. Entre os entrevistados, 6,3% afirmam não saber responder, enquanto 12,3% indicam voto branco, nulo ou nenhum.

Na terceira simulação, Marina aparece com 37,4% e Simone Tebet com 32,6%. Derrite soma 26,7% e Salles registra 18,3%. Paulinho da Força atinge 13,8%, enquanto o Coronel Mello Araújo (PL) chega a 18,1%. Os indecisos representam 5,9%, e os que optam por branco, nulo ou nenhum somam 11,9%.

O levantamento ouviu 1.600 eleitores de forma presencial em 80 municípios paulistas entre os dias 11 e 14 de abril. A pesquisa apresenta margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-00378/2026.