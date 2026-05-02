“Trabalho infantil não é solução, Zema. É retrocesso”, diz Lindbergh Farias

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) rebateu declarações do ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (NOVO), que defendeu o trabalho infantil durante participação em um podcast. O vídeo com a reação do parlamentar foi publicado nas redes sociais neste sábado (2).

Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, na sexta-feira (1), Dia do Trabalhador, Zema defendeu a ideia de que o trabalho de crianças não deveria ser visto de forma negativa. “No Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal [...] Aqui é proibido, você está escravizando criança. Então, é lamentável. Mas acho que, tenho certeza que nós vamos mudar isso aí”, disse.

Ao reagir às declarações, Lindbergh Farias acusou o ex-governador de defender uma visão retrógrada sobre o trabalho infantil e associou o discurso a um passado de exploração no país. “E esse cara ainda quer ser Presidente da República. É a velha cabeça escravocrata. Nós tivemos 350 anos de escravidão no nosso país. Essa cultura ainda está presente numa fala como essa”, afirmou.

O deputado criticou a fala e classificou a posição do pré-candidato à Presidência como um retrocesso. “Trabalho infantil não é solução, Zema. É retrocesso.” Lindbergh ainda destacou o contexto da declaração, feita no Dia do Trabalhador, e afirmou que não há espaço para normalização do trabalho infantil.

“Romeu Zema normalizando criança trabalhando como se fosse algo positivo… no Dia do Trabalhador.” O parlamentar finalizou sua manifestação reforçando que crianças devem estar na escola, e não inseridas no mercado de trabalho.