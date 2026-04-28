PL estuda indicar Eduardo Bolsonaro como suplente ao Senado em São Paulo

247 - O PL discute a possibilidade de indicar Eduardo Bolsonaro como suplente na candidatura ao Senado em São Paulo, em uma articulação que envolve análise jurídica e estratégia eleitoral para fortalecer a chapa no estado, informa a Folha de São Paulo. A movimentação ocorre em meio a negociações internas do partido para definir a composição da disputa.

O partido considera a inclusão do deputado como suplente do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), mas ainda não formalizou a decisão devido a dúvidas sobre a legalidade da candidatura.

Avaliação jurídica trava decisão

A principal preocupação do PL está relacionada à situação de Eduardo Bolsonaro, que se encontra fora do país. Embora haja entendimento de que a legislação não impede candidaturas nessa condição, existe receio de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adote uma interpretação diferente, possivelmente influenciada por fatores políticos.

Essa incerteza jurídica tem impedido o partido de oficializar a indicação, mesmo com o avanço das conversas internas.

Articulação política e escolha do candidato

A possível participação de Eduardo Bolsonaro como suplente integra um acordo político dentro do partido. Segundo a apuração, o aval do ex-deputado ao nome de André do Prado como candidato ao Senado esteve condicionado a essa composição.

Inicialmente, Eduardo Bolsonaro demonstrava preferência por nomes mais próximos, como o deputado federal Mário Frias ou o deputado estadual Gil Diniz. No entanto, acabou aceitando a indicação de Prado, considerado internamente como uma alternativa com maior capacidade de diálogo com diferentes setores políticos e mais competitiva junto ao eleitorado de centro.

Estratégia para ampliar apoio

A escolha de André do Prado também está alinhada à estratégia do PL de ampliar sua base de apoio político em São Paulo, especialmente entre lideranças locais.

Em declaração à coluna Painel, Prado afirmou: “A gente pode agregar bastante neste momento a chapa do governador Tarcísio [de Freitas], trazendo a classe política, os prefeitos, os vereadores para mais próximo”.

Prazo para definição

O acordo entre o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e Eduardo Bolsonaro prevê que o anúncio da candidatura de André do Prado ao Senado seja feito até o início de maio. A definição sobre o nome do suplente, no entanto, segue condicionada à conclusão da análise jurídica e à consolidação do entendimento interno no partido.