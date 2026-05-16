Lula cresce no Datafolha em pesquisa que ainda não capta o impacto do escândalo Flávio-Vorcaro

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou crescimento em cenários da disputa presidencial de 2026, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, mas o levantamento ainda não captou os efeitos políticos da revelação das conversas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, caso que passou a ser chamado de escândalo “Flávio-Vorcaro” ou “Dark Horse”.

As informações foram publicadas originalmente pela Folha de S.Paulo. A pesquisa foi realizada entre terça-feira (12) e quarta-feira (13), antes da ampla repercussão da divulgação dos diálogos pelo site Intercept Brasil. O instituto ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Mesmo sem registrar ainda os possíveis impactos do caso envolvendo Flávio Bolsonaro, o levantamento aponta melhora no desempenho eleitoral de Lula em comparação ao cenário de abril, especialmente nas simulações de segundo turno contra os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

Lula abre vantagem sobre Zema e Caiado

Na disputa direta contra Romeu Zema, Lula aparece agora com 46% das intenções de voto, contra 40% do ex-governador de Minas Gerais. Já no confronto com Ronaldo Caiado, o presidente registra 46%, enquanto o ex-governador de Goiás soma 39%.

Nos dois cenários, 13% afirmaram votar em branco ou nulo, e 2% disseram não saber em quem votar. Na pesquisa anterior, divulgada em abril, Lula aparecia tecnicamente empatado com ambos os adversários.

O presidente também manteve estabilidade no cenário mais competitivo da pesquisa: o eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro. Os dois aparecem empatados com 45% das intenções de voto. Outros 9% declararam voto branco ou nulo, enquanto 1% afirmou não saber.

Escândalo envolvendo Flávio ficou fora da maior parte das entrevistas

Segundo a reportagem da Folha, a maior parte das entrevistas foi realizada antes da publicação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. O episódio interrompeu uma sequência de acontecimentos politicamente favoráveis ao senador.

Nos últimos meses, Flávio vinha acumulando vitórias políticas importantes para o campo bolsonarista. Entre elas, a derrubada do veto presidencial ao chamado PL da Dosimetria, medida que abre caminho para redução de penas e pode beneficiar juridicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, o senador tentou explorar politicamente a rejeição, pelo Senado Federal, da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). A derrota foi histórica: pela primeira vez desde 1894, um indicado à Corte foi barrado pelos senadores.





Governo apostou em medidas de apelo popular

O avanço de Lula sobre parte dos adversários ocorre após o governo federal lançar medidas de forte repercussão popular nas últimas semanas. Entre elas, a revogação da chamada “taxa das blusinhas” e a medida provisória voltada à contenção do aumento do preço da gasolina.

Analistas avaliam que iniciativas com impacto direto no custo de vida ajudaram o governo a melhorar sua posição em segmentos do eleitorado mais afetados pela inflação e pelo preço dos combustíveis.

Já Romeu Zema passou a concentrar parte de seus discursos em críticas ao STF, movimento que levou o ex-governador mineiro a virar alvo de acusações da Procuradoria-Geral da República.

Primeiro turno mantém polarização

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula lidera com 38% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 35%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 3% cada.

Renan Santos (Missão) registra 2%, enquanto Cabo Daciolo (Mobiliza) soma 1%. Outros 9% afirmaram votar em branco ou nulo, e 3% disseram não saber.

Em uma segunda simulação de primeiro turno, com a presença de Ciro Gomes (PSDB), Lula aparece com 37%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 34%. Ciro soma 5%, Zema tem 4%, e Caiado, Renan Santos e Augusto Cury aparecem com 2% cada.

Apesar de figurar no levantamento, Ciro Gomes já afirmou publicamente que pretende disputar o Governo do Ceará e não o Palácio do Planalto.

Lula lidera espontânea com folga

Na pesquisa espontânea — quando o entrevistador não apresenta uma lista de candidatos — Lula mantém ampla liderança. O presidente foi citado por 27% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 18%.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, foi lembrado por 3% dos entrevistados. Ronaldo Caiado registrou 1%.

O índice de indecisos ainda é elevado: 39% afirmaram não saber em quem votar.

Rejeição segue elevada entre Lula e Flávio

Lula e Flávio Bolsonaro também concentram os maiores índices de rejeição da disputa. Segundo o Datafolha, 47% afirmam que não votariam no atual presidente “de jeito nenhum” no primeiro turno.

Entre Flávio Bolsonaro, o índice de rejeição chega a 43%. Os números permanecem relativamente estáveis em relação ao levantamento de abril.

Romeu Zema registra 15% de rejeição e é desconhecido por 54% do eleitorado. Ronaldo Caiado tem rejeição de 13% e é desconhecido por 53% dos entrevistados.

Eleitorado de centro segue decisivo

O Datafolha também mediu o comportamento dos eleitores que não se identificam nem com o bolsonarismo nem com o petismo. Nesse segmento, considerado estratégico para a eleição de 2026, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula.

Entre os entrevistados posicionados no centro da escala ideológica proposta pelo instituto, 38% disseram votar em Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno, enquanto 32% escolheriam Lula. Outros 27% afirmaram que votariam em branco ou nulo.