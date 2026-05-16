Aliados de Eduardo Bolsonaro controlam fundo ligado ao caso Dark Horse

247 - O fundo americano Havengate Development Fund, citado nas investigações sobre o financiamento do filme Dark Horse, é administrado pelo advogado Paulo Calixto, aliado político do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A informação foi revelada em reportagem publicada pela Folha de S.Paulo neste sábado (16), em meio ao avanço das apurações envolvendo repasses milionários ligados ao Banco Master.

Segundo informações divulgadas anteriormente pelo The Intercept Brasil, parte dos cerca de R$ 61 milhões pagos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, teria chegado ao fundo sediado nos Estados Unidos por meio da empresa Entre Investimentos e Participações. O dinheiro seria destinado à produção do longa-metragem Dark Horse (“azarão”, em inglês), que aborda a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os detalhes vieram à tona após a divulgação de áudios nos quais o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, solicita recursos financeiros a Vorcaro para custear despesas relacionadas ao filme. De acordo com o Intercept, o valor total negociado entre o empresário e integrantes da família Bolsonaro chegaria a R$ 134 milhões, embora não existam evidências de que toda a quantia tenha sido efetivamente transferida.

Ligação com Eduardo Bolsonaro

O fundo Havengate Development Fund foi criado em dezembro de 2020 nos Estados Unidos. A administração da estrutura financeira está nas mãos de Paulo Calixto, advogado especializado em imigração e conhecido por sua proximidade com Eduardo Bolsonaro.

Nas redes sociais do escritório de advocacia de Calixto, uma fotografia publicada em 2023 mostra o advogado ao lado de Eduardo Bolsonaro em um abraço, reforçando a relação entre ambos. Em seus perfis públicos, Calixto afirma possuir mais de duas décadas de experiência na área migratória e informa ter atuado junto ao serviço de cidadania e imigração dos Estados Unidos e também no Departamento de Estado norte-americano.

A Folha informou ter procurado o escritório de Calixto para comentar o caso. A resposta enviada foi de que o advogado não pretende se manifestar publicamente sobre o assunto.

PF investiga destino dos recursos

A revelação das transferências levou a Polícia Federal a investigar se parte dos recursos enviados aos Estados Unidos também teria sido utilizada para custear despesas pessoais de Eduardo Bolsonaro no exterior. O ex-parlamentar nega qualquer irregularidade.

Em manifestação nas redes sociais, Eduardo classificou como “tosca” a suspeita levantada pela PF. Segundo ele, seu status migratório nos Estados Unidos impediria o recebimento desse tipo de recurso.

Apesar da declaração, o ex-deputado não esclareceu qual era exatamente sua condição migratória no período em que os pagamentos teriam ocorrido. Eduardo Bolsonaro teve o passaporte diplomático cancelado em dezembro do ano passado, um dia após a cassação de seu mandato parlamentar.

Estrutura financeira amplia dificuldade de rastreamento

A reportagem também destaca que a Entre Investimentos e Participações, apontada como intermediária das operações financeiras envolvendo Daniel Vorcaro, participa de sete fundos vinculados ao Banco Master. Em quatro deles, a empresa aparece como única cotista.

Somados, esses fundos reúnem aproximadamente R$ 2,9 bilhões em ativos. Especialistas ouvidos pela reportagem explicam que operações envolvendo fundos de investimento podem ser estruturadas em diferentes camadas, dificultando a identificação do caminho percorrido pelos recursos.

Na prática, um fundo pode adquirir direitos econômicos de determinado ativo e posteriormente redistribuir parte dessa exposição financeira a outros investidores, por meio da venda de cotas, créditos ou instrumentos semelhantes. Embora cada etapa possa ter justificativa formal, o modelo cria uma cadeia de transações que torna mais complexo o rastreamento da origem e do destino final do dinheiro.