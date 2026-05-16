Filme grotesco sobre Bolsonaro tem roteiro vazado com cenas messiânicas e ataques à esquerda

247 - O roteiro de Dark Horse, filme sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro, vazou na internet nesta sexta-feira (15) e provocou forte repercussão nas redes sociais. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal RT Brasil.

O longa passou a ser alvo de debates e críticas após a divulgação de trechos considerados caricatos, com elementos religiosos, personagens fictícios inspirados em figuras públicas e falas polêmicas atribuídas aos protagonistas da trama.

Entre os pontos que mais chamaram atenção está a representação do atentado sofrido por Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018. No roteiro, o autor da facada, inspirado em Adélio Bispo, aparece com o nome fictício de “Aurélio Barba” e é descrito como um radical de esquerda.

Em uma das cenas reveladas, o personagem declara: “Aurélio Barba cuida disso. Pelo povo! Pela revolução!”. Outro trecho que repercutiu nas redes traz a frase “marxistas usam drogas demais”, também associada ao personagem inspirado em Adélio.

O texto vazado ainda apresenta diálogos inusitados envolvendo o personagem que representa Bolsonaro. Em conversa com uma repórter fictícia, ele afirma: “Boatos são como peidos, vêm de babacas”.

Além do conteúdo político, o roteiro aposta em referências espirituais e simbólicas. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) surge representada pela personagem “Dolores”, descrita como uma figura mística que aparece e desaparece “como um fantasma”.

Segundo o roteiro, Dolores entrega “pílulas mágicas” a Bolsonaro durante sua recuperação após o atentado. A cena da facada também é retratada com forte carga religiosa, incluindo referências à “ressurreição” e personagens afirmando que o então candidato teria “voltado dos mortos”.

O roteiro de Dark Horse se espalhou rapidamente pelas redes sociais após o vazamento, gerando reações entre apoiadores e críticos do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e de Jair Bolsonaro. Até o momento, os responsáveis pela produção do filme não comentaram oficialmente o caso.