PF deve investigar pedido de dinheiro de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro

247 – A Polícia Federal deve abrir um inquérito específico para investigar o pedido de dinheiro feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master. As informações foram reveladas pelo Valor Econômico, a partir de elementos encontrados no celular apreendido com Vorcaro na primeira fase da Operação Compliance Zero, realizada em novembro do ano passado.

A mensagem em que Flávio cobra recursos para supostamente financiar o filme sobre Jair Bolsonaro foi localizada no aparelho do ex-banqueiro. Além das conversas, investigadores encontraram comprovantes de pagamentos e uma planilha que indicam repasses de cerca de R$ 61 milhões para um fundo localizado no Texas, nos Estados Unidos, cujo representante legal é um advogado ligado ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

Segundo o conteúdo revelado inicialmente pelo Intercept Brasil, os valores teriam como destino o financiamento do longa “Dark Horse”, produção sobre Jair Bolsonaro. Uma das linhas de suspeita da PF é que os recursos transferidos possam ter sido usados, na prática, para bancar despesas de Eduardo Bolsonaro.

A expectativa é que o novo inquérito seja submetido ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Master. Nesta sexta-feira, o ministro chamou integrantes da PF para tratar do vazamento das informações que atingiram a família Bolsonaro.

Depois da divulgação das mensagens, Flávio Bolsonaro admitiu ter pedido doações privadas a Vorcaro para financiar o filme sobre seu pai, mas negou irregularidades ou qualquer contrapartida. Antes da publicação das mensagens, porém, o senador negava relação com o ex-banqueiro, que recebeu autorização para operar o Banco Master durante o governo Bolsonaro.

A produtora GoUp Entertainment negou ter recebido recursos de Vorcaro para o filme. Já o deputado federal Mario Frias (PL-SP), produtor executivo do longa, disse inicialmente que não havia recebido “nenhum centavo de Vorcaro”. Depois, em nova nota, afirmou que “não há contradição material entre os posicionamentos públicos sobre o financiamento do projeto, mas uma diferença de interpretação sobre a origem formal do investimento”.

“Quando afirmei anteriormente que não há 'um centavo do Master' no filme, referia-me ao fato de que Daniel Vorcaro não é e nunca foi signatário de relacionamento jurídico, assim como o Banco Master nunca figurou como empresa investidora”, declarou Frias.

As transferências teriam sido feitas por meio da empresa Entre Investimentos, que não pertence formalmente a Vorcaro, para o fundo no Texas. A PF aponta que o ex-banqueiro utilizava uma rede de empresas e laranjas para movimentar recursos desviados de fraudes financeiras, e suspeita que a Entre estaria entre as estruturas usadas para essas operações.

A defesa de Vorcaro não se manifestou sobre as mensagens e os pagamentos revelados pelo Intercept. Eduardo Bolsonaro também negou ter recebido recursos do fundo. “A história que recebi dinheiro do fundo de investimento não se sustenta e é tosca. Meu status migratório não permitiria, se isso tivesse acontecido o próprio governo americano me puniria”, disse.

Nova reportagem do Intercept Brasil apontou ainda a existência de um contrato em que Eduardo aparece como produtor-executivo do filme, com a atribuição de ajudar na captação de recursos. O ex-deputado negou ter gerenciado valores.

“Eu saí dessa posição de fundo de investimento, eu saí dessa posição de diretor-executivo, que era um contrato antigo com a produtora, e passei a ser então somente uma pessoa que assinou a sua cessão de direitos autorais para que um ator pudesse me representar no filme”, afirmou Eduardo, em vídeo publicado nas redes sociais.