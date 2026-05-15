Flávio Bolsonaro diz que pediu financiamento milionário a Vorcaro porque 'ele era um astro no Brasil'

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, admitiu ter solicitado recursos ao banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, para financiar o filme Dark Horse, produção sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro (PL).

"Quando houve esse contato com ele, Daniel Vorcaro era um astro no Brasil. Circulava bem entre autoridades de Brasília, era cortejado por bancos, não tinha problema nenhum. Portanto, foi naquele momento o maior investidor desse filme, com dinheiro privado", disse o parlamentar em entrevista à CNN Brasil.

Segundo Flávio, os contatos com Vorcaro estavam ligados exclusivamente ao projeto cinematográfico. Segundo ele, “Pode vazar um ‘videozinho’ mostrando o estúdio que eu possa ter enviado pra ele, algum encontro que eu possa ter tido com ele, foi tudo para tratar sobre o filme, não vai ter surpresinha”, disse o senador.

Flávio admite pedidos de recursos

O parlamentar afirmou que pediu apoio financeiro ao empresário antes de tomar conhecimento das suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master. No entanto, as mensagens divulgadas mostram que as conversas ocorreram em um período no qual as investigações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Polícia Federal já haviam se tornado públicas.

Flávio Bolsonaro reconheceu os pedidos de recursos e afirmou que a negociação representava uma forma de “patrocínio” ao filme. Ainda segundo ele, houve tratativas para que Daniel Vorcaro contribuísse com cerca de US$ 24 milhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 134,4 milhões pela cotação da época. Ainda segundo ele, os pagamentos recebidos até 2025 somavam US$ 10 milhões, cerca de R$ 56 milhões.

O senador também buscou minimizar sua proximidade com o empresário alegando que os contatos entre ambos eram relacionados apenas ao andamento do projeto cinematográfico e, em muitos casos, serviam para cobrar parcelas atrasadas do investimento prometido.

Conversas ocorreram durante investigações

As mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro ocorreram entre dezembro de 2024 e novembro de 2025. Em um dos diálogos, datado de 16 de novembro de 2025, o senador solicita recursos ao banqueiro e afirma compreender que o empresário enfrentava um “momento dificílimo”.

A conversa ocorreu cerca de três meses após o avanço das investigações sobre o Banco Master. Em agosto de 2025, a CVM apontou suspeitas de crimes financeiros envolvendo a gestão da instituição, incluindo investimentos fraudulentos que teriam inflado artificialmente o patrimônio do banco.

PF e CVM apuram suspeitas no Banco Master

As apurações também indicam que recursos teriam sido direcionados para empresas ligadas à família de Daniel Vorcaro. Posteriormente, em setembro de 2025, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar suspeitas envolvendo a administração do Banco Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco de Brasília (BRB). A negociação já havia sido rejeitada pelo Banco Central no início daquele mês e ganhou ampla repercussão nacional após a divulgação das investigações.