Danilo Gentili dispara contra clã Bolsonaro após revelações envolvendo Vorcaro: “Toda a família de vocês está derretendo”

247 - O humorista e apresentador Danilo Gentili publicou, nesta sexta-feira (15), uma mensagem nas redes sociais em que criticou integrantes da família Bolsonaro. A declaração ocorre após revelações do The Intercept Brasil apontarem a participação de Eduardo Bolsonaro na gestão financeira do filme “Dark Horse” e negociações de Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro por um aporte de US$ 24 milhões para a produção.

Na publicação, Gentili mencionou Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro ao comentar as revelações. “Vocês e toda a família de vocês estão derretendo. E isso é muito bonito de ver”, escreveu.

O apresentador também afirmou que os integrantes do clã Bolsonaro “são perseguidores e vagabundos” e declarou que acompanha com satisfação a situação política da família. “Que legal ver que eu continuo aqui prosperando enquanto vocês vão se fudendo. Lixos”, publicou.

Entenda o caso

A reportagem do Intercept Brasil revelou documentos e mensagens que apontam atuação direta de Eduardo Bolsonaro na produção executiva de “Dark Horse”, filme biográfico sobre Jair Bolsonaro. O ex-deputado assinou contrato de produção em janeiro de 2024 e passou a integrar formalmente a estrutura de gestão do projeto ao lado do deputado Mario Frias (PL-SP) e da empresa GoUp Entertainment, sediada nos Estados Unidos.

Os documentos indicam participação do parlamentar em decisões administrativas e financeiras relacionadas ao longa, incluindo articulação de recursos, preparação de documentos para investidores e busca de financiamento para a produção. Mensagens obtidas também mostram discussões sobre transferência de recursos para os Estados Unidos. Em uma das conversas, atribuída a Eduardo Bolsonaro, o parlamentar afirma que “o ideal seria haver os recursos já nos EUA”.

A investigação ganhou repercussão após a divulgação de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negociou com Daniel Vorcaro um aporte de US$ 24 milhões, equivalente a cerca de R$ 134 milhões à época, para financiar o filme. Segundo os documentos revelados, o orçamento estimado de “Dark Horse” varia entre US$ 23 milhões e US$ 26 milhões.

O plano de negócios previa a venda de cotas milionárias a investidores e prometia retorno financeiro de 20%, além da divisão dos lucros obtidos com bilheteria e plataformas de streaming. A Polícia Federal apura se parte dos recursos ligados ao projeto foi utilizada para custear despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.