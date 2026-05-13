Danilo Gentili chama Flávio Bolsonaro de "lixo" após revelações sobre negociação com Vorcaro

247 - O humorista e apresentador Danilo Gentili reagiu nesta quarta-feira (13) à reportagem do Intercept Brasil que aponta uma negociação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro envolvendo o financiamento de uma produção sobre Jair Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais, Gentili escreveu: "Você é um puta lixo Flávio Bolsonaro, a sua família é uma vergonha Carlos Bolsonaro".

Segundo a apuração, Flávio Bolsonaro teria negociado com Vorcaro um aporte de 24 milhões de dólares, cerca de R$ 134 milhões, para a produção do longa. Mensagens, áudios e documentos indicam transferências de ao menos 10,6 milhões de dólares entre fevereiro e maio de 2025 para um fundo ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro.

Entre os registros divulgados está uma mensagem enviada por Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro em 16 de novembro de 2025, um dia antes da prisão do banqueiro. Na ocasião, o senador escreveu: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!".

Em outro trecho citado, o senador também envia um áudio em setembro de 2025 cobrando a liberação de recursos e alertando para o andamento da produção. Em um dos momentos, afirma: "Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano e mundial. Pô, ia ser muito ruim".

Em outro áudio, Flávio diz: "Agora que é a reta final que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo".