Zema detona Flávio Bolsonaro: "Imperdoável, você deu um tapa na cara dos brasileiros de bem"

247 - O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência da República, atacou Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta quarta-feira (13), após a revelação de que o senador negociou diretamente com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, um financiamento de US$ 24 milhões — cerca de R$ 134 milhões à época — para a produção de Dark Horse, filme biográfico sobre Jair Bolsonaro.

“Flávio Bolsonaro: ouvir você cobrar dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil”, escreveu Zema.

Isso é imperdoável.



É preciso ter credibilidade pra mudar o Brasil. pic.twitter.com/govXHsZ2iU May 13, 2026

Negociação milionária para financiar filme sobre Bolsonaro

O Intercept Brasil afirma ter obtido mensagens, áudios, documentos e comprovantes bancários que indicam uma negociação direta entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar Dark Horse, filme biográfico sobre Jair Bolsonaro.

Segundo a apuração, o valor discutido chegaria a US$ 24 milhões, o equivalente a cerca de R$ 134 milhões à época. A reportagem aponta que ao menos US$ 10,6 milhões — aproximadamente R$ 61 milhões, conforme a cotação dos períodos das transferências — teriam sido repassados entre fevereiro e maio de 2025, por meio de seis operações.

Ainda de acordo com o Intercept Brasil, os recursos teriam como destino o Havengate Development Fund LP, fundo sediado no Texas, nos Estados Unidos, e ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro.

A reportagem também cita mensagens que indicariam uma relação de proximidade entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Em um dos registros, datado de 16 de novembro de 2025, um dia antes da prisão do banqueiro, o senador teria escrito: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”.

Vorcaro foi preso no dia seguinte, acusado de operar um esquema de fraude que teria provocado um rombo de R$ 47 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito. Em 18 de novembro, o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central.