Bolsonaristas admitem desgaste de Flávio e voltam a cogitar Michelle nas eleições

247 - Aliados de Flávio Bolsonaro admitem que a denúncia envolvendo o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro pode provocar forte desgaste político e reacender, dentro do bolsonarismo, a discussão sobre uma eventual candidatura de Michelle Bolsonaro à Presidência. As informações são da CNN Brasil.

Segundo o portal, integrantes do entorno de Flávio passaram a buscar esclarecimentos sobre a relação entre o senador e Vorcaro, após reportagem do The Intercept Brasil apontar um suposto pedido de R$ 134 milhões feito pelo filho de Jair Bolsonaro ao empresário para financiar um filme sobre o ex-presidente.

De acordo com a apuração, bolsonaristas procuraram pessoas próximas ao banqueiro para tentar entender se houve pagamentos do empresário à família Bolsonaro. A avaliação inicial entre aliados é de que o episódio tem potencial de causar danos políticos relevantes, embora ainda haja dúvidas sobre o alcance da repercussão.

Diante do cenário, nomes alternativos voltaram a ser discutidos internamente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é citado por aliados, mas, segundo a avaliação relatada à CNN Brasil, ele já não poderia entrar na disputa por ter perdido o prazo de desincompatibilização.

Michelle Bolsonaro aparece como opção natural para parte do grupo, mas sua relação com os filhos de Jair Bolsonaro é apontada como um obstáculo. Bolsonaristas relataram à CNN Brasil que ela e Flávio Bolsonaro quase não se cumprimentaram durante a posse de Kassio Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral.