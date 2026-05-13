"Irmão, estou e estarei contigo sempre", disse Flávio Bolsonaro a Vorcaro

247 – “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente”. A frase foi enviada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em uma mensagem de WhatsApp revelada pelo Intercept Brasil. O conteúdo reforça a proximidade entre o filho de Jair Bolsonaro e o empresário investigado por um esquema financeiro que provocou um rombo bilionário no sistema bancário brasileiro.

Segundo a reportagem do Intercept, a mensagem foi enviada em 16 de novembro de 2025, apenas um dia antes da prisão de Vorcaro, acusado de operar uma fraude que teria causado prejuízo estimado em R$ 47 bilhões ao Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. No dia seguinte à prisão, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master.

Conversas revelam relação próxima

As mensagens obtidas pela reportagem indicam que Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro mantinham comunicação frequente e direta, incluindo tratativas relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse, produção inspirada em Jair Bolsonaro.

De acordo com o Intercept, assim como teria ocorrido em conversas entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, o banqueiro utilizava recursos de mensagens de visualização única para tratar de assuntos considerados sensíveis.

Os registros apontam ainda que Flávio fazia cobranças relacionadas aos repasses financeiros para o longa-metragem, que teria recebido previsão de investimento de até 24 milhões de dólares — cerca de R$ 134 milhões na cotação da época.

Áudios e cobranças sobre o filme

Em um dos áudios divulgados pelo Intercept, Flávio Bolsonaro demonstra preocupação com os atrasos nos pagamentos da produção cinematográfica e alerta Vorcaro sobre possíveis impactos internacionais negativos.

“Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano e mundial. Pô, ia ser muito ruim”, afirmou o senador, referindo-se ao ator Jim Caviezel e ao diretor Cyrus Nowrasteh.

Em outro trecho, Flávio acrescenta: “Agora que é a reta final que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo”.

Intercept aponta pagamentos milionários

Segundo os documentos analisados pela reportagem, ao menos 10,6 milhões de dólares já teriam sido transferidos entre fevereiro e maio de 2025 para o fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas, nos Estados Unidos, e ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro.

As mensagens também mostram que Vorcaro acompanhava pessoalmente o cronograma de pagamentos e tratava o projeto cinematográfico como prioridade.

O Intercept afirma que os diálogos foram verificados por meio de cruzamento de informações bancárias, registros públicos, inquéritos policiais e dados telefônicos.

Flávio nega informações

Questionado pelo Intercept sobre o conteúdo das mensagens e o financiamento do filme, Flávio Bolsonaro negou as acusações.

“De onde você tirou essa informação? É mentira”, respondeu o senador ao ser abordado pela reportagem nas proximidades do Supremo Tribunal Federal.

Mesmo diante da negativa pública, as revelações aumentaram a pressão política sobre o entorno bolsonarista e intensificaram os pedidos de investigação sobre a relação entre integrantes da extrema direita, o Banco Master e Daniel Vorcaro.