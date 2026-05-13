Lindbergh pede prisão de Flávio Bolsonaro após revelação de negociações com Vorcaro

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) anunciou que pretende acionar a Polícia Federal para pedir a prisão preventiva do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), hoje pré-candidato à Presidência da República, depois da divulgação de informações sobre uma suposta negociação direta de US$ 24 milhões para financiar Dark Horse, filme biográfico sobre Jair Bolsonaro.

FLÁVIO BOLSONARO TEM QUE SER PRESO IMEDIATAMENTE!



Vamos entrar na PF com pedido de prisão de Flávio Bolsonaro. O The Intercept acaba de divulgar áudio em que Flávio Bolsonaro negocia diretamente com Daniel Vorcaro US$ 24 milhões de dólares para financiar filme de Jair Bolsonaro.… pic.twitter.com/mJLIZhbpIF May 13, 2026

Em publicação feita nesta quarta-feira (13), Lindbergh afirmou que levará o caso à PF e sustentou que a prisão preventiva de Flávio Bolsonaro é necessária. O parlamentar citou a existência de um áudio em que, segundo ele, o senador negocia diretamente com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, os recursos para a produção cinematográfica.

“Flávio Bolsonaro tem que ser preso imediatamente!”, escreveu Lindbergh.

Na mesma manifestação, o deputado afirmou: “Vamos entrar na PF com pedido de prisão de Flávio Bolsonaro. O The Intercept acaba de divulgar áudio em que Flávio Bolsonaro negocia diretamente com Daniel Vorcaro US$ 24 milhões de dólares para financiar filme de Jair Bolsonaro. É tudo muito grave. Essa turma tá envolvida até o pescoço no escândalo do Master. Tudo precisa ser investigado e Flávio solto e candidato pode interferir nas investigações. Preventiva já!”.

Negociação milionária para financiar filme sobre Bolsonaro

O portal The Intercept afirma ter obtido mensagens, áudios, documentos e comprovantes bancários relacionados ao caso. Segundo a apuração, Flávio Bolsonaro teria tratado diretamente com Vorcaro sobre o financiamento do filme biográfico de Jair Bolsonaro.

De acordo com o material revelado, o valor negociado chegaria a US$ 24 milhões, o equivalente a cerca de R$ 134 milhões à época. A reportagem afirma que pelo menos US$ 10,6 milhões, aproximadamente R$ 61 milhões conforme a cotação dos períodos das transferências, teriam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações.

Ainda segundo o The Intercept, os recursos teriam sido enviados ao Havengate Development Fund LP, fundo sediado no Texas, nos Estados Unidos, e ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro.

A reportagem também aponta a existência de mensagens que indicariam proximidade entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Em um dos registros, datado de 16 de novembro de 2025, um dia antes da prisão do banqueiro, o senador teria escrito a Vorcaro: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”.

Vorcaro foi preso no dia seguinte, acusado de operar um esquema de fraude que teria provocado um rombo de R$ 47 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito. Em 18 de novembro, o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central.