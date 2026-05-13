Tarcísio evita falar sobre Flávio e Vorcaro

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), evitou comentar as negociações entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro para destinar aportes milionários a um filme sobre Jair Bolsonaro (PL).

Questionado sobre o caso, mas não respondeu ao mérito das tratativas atribuídas ao senador e ao dono do Banco Master. O governador se limitou a afastar o tema da agenda pública naquele momento. “Não é pauta”, disse o governador ao se esquivar da pergunta.

A resposta curta de Tarcísio ocorreu em meio ao aumento da pressão política sobre Flávio Bolsonaro. O senador enfrenta questionamentos após revelações sobre negociações com Daniel Vorcaro para financiar uma produção audiovisual voltada à trajetória de Jair Bolsonaro.

A reação do governador também expõe o desconforto de aliados diante de um caso que envolve o núcleo político bolsonarista, um banqueiro de grande projeção no mercado financeiro e aportes milionários para um filme de interesse direto do campo político ligado ao ex-presidente.

O episódio colocou Tarcísio diante de um tema sensível. O governador de São Paulo mantém relação política com o bolsonarismo, mas optou por não entrar no debate sobre a negociação atribuída a Flávio Bolsonaro.

Caso envolve filme sobre Jair Bolsonaro

A pergunta dirigida a Tarcísio tratava das negociações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro para destinar recursos à produção de um filme sobre Jair Bolsonaro. O caso ganhou repercussão por envolver valores milionários e por atingir diretamente uma das principais figuras políticas da família Bolsonaro.

Ao dizer apenas “Não é pauta”, Tarcísio evitou avaliar se o caso exige esclarecimentos públicos ou se pode provocar desgaste político para aliados. A frase também indicou uma tentativa de manter distância da controvérsia.

A postura do governador reforça a estratégia de não ampliar o alcance da crise. O silêncio sobre o conteúdo das negociações preserva Tarcísio de uma manifestação direta sobre Flávio Bolsonaro, mas também evidencia o peso político do assunto.

Pressão sobre Flávio aumenta

Flávio Bolsonaro passou a ocupar o centro de uma nova controvérsia após a revelação das tratativas com Vorcaro. O caso envolve o financiamento de uma obra audiovisual sobre Jair Bolsonaro e levanta questionamentos sobre a relação entre lideranças políticas, empresários e projetos de interesse eleitoral ou simbólico.

A menção a aportes milionários ampliou a repercussão do episódio. A presença de Daniel Vorcaro na negociação também adicionou impacto ao caso, já que o banqueiro aparece como figura central na articulação financeira relacionada ao filme.

Tarcísio, ao evitar o tema, sinalizou cautela diante de uma pauta que pode afetar diferentes setores da direita. O governador não ofereceu explicações adicionais nem fez defesa pública do senador.

Tema constrange aliados do bolsonarismo

A negativa de Tarcísio em comentar o caso mostra como a controvérsia envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro cria embaraço entre aliados. A pergunta ao governador buscava uma avaliação política sobre a negociação, mas ele preferiu encerrar o assunto com uma frase breve.

O caso também ganha relevância porque Flávio Bolsonaro ocupa posição estratégica no campo bolsonarista e atua como uma das vozes mais próximas de Jair Bolsonaro. A ligação do senador com a negociação para viabilizar aportes a um filme sobre o ex-presidente amplia a dimensão política da revelação.

A declaração de Tarcísio não esclarece a posição do governador sobre o episódio, mas registra sua decisão de não tratar publicamente do assunto. O caso segue como mais um ponto de pressão sobre o entorno de Jair Bolsonaro e sobre os aliados que buscam evitar desgaste diante das novas revelações.