Danilo Gentili diz que Eduardo e Flávio Bolsonaro jogam no time de Lula

247 - O humorista e apresentador Danilo Gentili publicou neste domingo (7) uma nova edição de sua newsletter “Não É Imprensa”, na qual usa metáforas futebolísticas para criticar a atuação política do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em tom sarcástico, o comediante afirma que os filhos de Jair Bolsonaro (PL) atuariam como verdadeiros aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa política atual.

Gentili atribui à família Bolsonaro a responsabilidade por movimentos que, segundo ele, permitiram a volta de Lula ao centro do poder no país. A publicação apresenta uma série de provocações diretas aos dois parlamentares e ao próprio Jair Bolsonaro.

Logo no início, Gentili ironiza ao dizer que Lula teria seu “time dos sonhos” graças ao trabalho involuntário dos adversários. “Para o Lula isso é o Dream Team. Para nós é o Nightmare Team”, escreveu. O humorista afirma que o presidente não precisaria “gastar um centavo” para montar sua estratégia, porque Jair Bolsonaro teria feito “todo o trabalho de base”.

Em outro trecho, o apresentador menciona uma frase já dita por Lula sobre Eduardo Bolsonaro, aproximando-a de sua crítica. “O Eduardo Bolsonaro é o meu camisa 10”, relembra Gentili, acrescentando que o deputado, a quem chama de “Dudu Bananinha”, teria ajudado o PT mais do que figuras históricas do partido. Segundo ele, “com suas viagens para a Disney pagas com nosso dinheiro e seus pen drives secretos”, Eduardo teria “articulado a volta do PT melhor que o José Dirceu”.

Gentili também ironiza o senador Flávio Bolsonaro ao chamá-lo de “Flávio Rachador”, afirmando que ele assumiria o papel de camisa 9 após o afastamento político do pai. O humorista descreve Jair Bolsonaro como “o principal artilheiro de Lula”, enfatizando que, em sua visão, decisões do ex-presidente acabaram favorecendo diretamente o retorno de Lula ao Planalto.

“Bolsonaro foi o craque que, sozinho, driblou todo o antipetismo, chutou contra o próprio gol, tirou o Lula da cadeia e entregou a taça”, afirma Gentili. O comediante reforça a crítica ao mencionar a decisão do governo Bolsonaro de extinguir a Operação Lava Jato, movimento que, segundo ele, teria contribuído para o cenário atual.

A publicação se encerra com uma crítica generalizada ao bolsonarismo, chamando de “infantilizadas” as pessoas que ainda acreditam na família Bolsonaro.