TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mídia

      Danilo Gentili diz que Eduardo e Flávio Bolsonaro jogam no time de Lula

      Em texto satírico, humorista ironiza a atuação da família Bolsonaro e sugere que suas ações favorecem o presidente Lula

      Representação de Eduardo Bolsonaro, Lula e Flávio Bolsonaro (Foto: Gerada por IA)

      247 - O humorista e apresentador Danilo Gentili publicou neste domingo (7) uma nova edição de sua newsletter “Não É Imprensa”, na qual usa metáforas futebolísticas para criticar a atuação política do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em tom sarcástico, o comediante afirma que os filhos de Jair Bolsonaro (PL) atuariam como verdadeiros aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa política atual.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Gentili atribui à família Bolsonaro a responsabilidade por movimentos que, segundo ele, permitiram a volta de Lula ao centro do poder no país. A publicação apresenta uma série de provocações diretas aos dois parlamentares e ao próprio Jair Bolsonaro.

      Logo no início, Gentili ironiza ao dizer que Lula teria seu “time dos sonhos” graças ao trabalho involuntário dos adversários. “Para o Lula isso é o Dream Team. Para nós é o Nightmare Team”, escreveu. O humorista afirma que o presidente não precisaria “gastar um centavo” para montar sua estratégia, porque Jair Bolsonaro teria feito “todo o trabalho de base”.

      Em outro trecho, o apresentador menciona uma frase já dita por Lula sobre Eduardo Bolsonaro, aproximando-a de sua crítica. “O Eduardo Bolsonaro é o meu camisa 10”, relembra Gentili, acrescentando que o deputado, a quem chama de “Dudu Bananinha”, teria ajudado o PT mais do que figuras históricas do partido. Segundo ele, “com suas viagens para a Disney pagas com nosso dinheiro e seus pen drives secretos”, Eduardo teria “articulado a volta do PT melhor que o José Dirceu”.

      Gentili também ironiza o senador Flávio Bolsonaro ao chamá-lo de “Flávio Rachador”, afirmando que ele assumiria o papel de camisa 9 após o afastamento político do pai. O humorista descreve Jair Bolsonaro como “o principal artilheiro de Lula”, enfatizando que, em sua visão, decisões do ex-presidente acabaram favorecendo diretamente o retorno de Lula ao Planalto.

      “Bolsonaro foi o craque que, sozinho, driblou todo o antipetismo, chutou contra o próprio gol, tirou o Lula da cadeia e entregou a taça”, afirma Gentili. O comediante reforça a crítica ao mencionar a decisão do governo Bolsonaro de extinguir a Operação Lava Jato, movimento que, segundo ele, teria contribuído para o cenário atual.

      A publicação se encerra com uma crítica generalizada ao bolsonarismo, chamando de “infantilizadas” as pessoas que ainda acreditam na família Bolsonaro.

      Artigos Relacionados

      Tags