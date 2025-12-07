TV 247 logo
      Flávio tem só 9% de preferência entre bolsonaristas

      Datafolha, que ouviu tanto o eleitorado geral quanto os bolsonaristas radicais, mostra que Flávio Bolsonaro não se destaca em nenhum dos dois grupos

      Flávio Bolsonaro (Foto: Saulo Cruz/Agência Senado)

      247 - Para o eleitorado brasileiro em geral, apenas 8% consideram que o senador Flávio Bolsonaro deveria ser o nome escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso, para disputar as eleições do próximo ano. Já 22% preferem a indicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como representante da extrema direita. Os dados são de pesquisa Datafolha divulgada no sábado (6).

      O campo bolsonarista demonstra divisão interna, refletida no fato de 20% dos entrevistados apontarem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como opção preferida. Confira os resultados gerais:

      • Michelle Bolsonaro (PL): 22%
      • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 20%
      • Ratinho Jr. (PSD): 12%
      • Eduardo Bolsonaro (PL): 9%
      • Flávio Bolsonaro (PL): 8%
      • Ronaldo Caiado (União Brasil): 6%
      • Romeu Zema (Novo): 4%
      • Lula (PT): 1%
      • Nenhum: 10%
      • Não sabem: 8%

      Ainda de acordo com a pesquisa, Michelle Bolsonaro lidera entre os eleitores radicais de direita, alcançando 35% da preferência, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com apenas 9%. No mesmo segmento, Tarcísio registra 30%. Confira os resultados segmentados:

      • Michelle Bolsonaro: 35%
      • Tarcísio de Freitas: 30%
      • Eduardo Bolsonaro: 14%
      • Flávio Bolsonaro: 9%
      • Ronaldo Caiado: 4%
      • Romeu Zema: 2%

      O instituto Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 2 a 4 de dezembro.

