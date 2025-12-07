Flávio tem só 9% de preferência entre bolsonaristas
Datafolha, que ouviu tanto o eleitorado geral quanto os bolsonaristas radicais, mostra que Flávio Bolsonaro não se destaca em nenhum dos dois grupos
247 - Para o eleitorado brasileiro em geral, apenas 8% consideram que o senador Flávio Bolsonaro deveria ser o nome escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso, para disputar as eleições do próximo ano. Já 22% preferem a indicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como representante da extrema direita. Os dados são de pesquisa Datafolha divulgada no sábado (6).
O campo bolsonarista demonstra divisão interna, refletida no fato de 20% dos entrevistados apontarem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como opção preferida. Confira os resultados gerais:
- Michelle Bolsonaro (PL): 22%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 20%
- Ratinho Jr. (PSD): 12%
- Eduardo Bolsonaro (PL): 9%
- Flávio Bolsonaro (PL): 8%
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 6%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Lula (PT): 1%
- Nenhum: 10%
- Não sabem: 8%
Ainda de acordo com a pesquisa, Michelle Bolsonaro lidera entre os eleitores radicais de direita, alcançando 35% da preferência, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com apenas 9%. No mesmo segmento, Tarcísio registra 30%. Confira os resultados segmentados:
- Michelle Bolsonaro: 35%
- Tarcísio de Freitas: 30%
- Eduardo Bolsonaro: 14%
- Flávio Bolsonaro: 9%
- Ronaldo Caiado: 4%
- Romeu Zema: 2%
O instituto Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 2 a 4 de dezembro.