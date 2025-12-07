Flávio tem só 9% de preferência entre bolsonaristas

247 - Para o eleitorado brasileiro em geral, apenas 8% consideram que o senador Flávio Bolsonaro deveria ser o nome escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso, para disputar as eleições do próximo ano. Já 22% preferem a indicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como representante da extrema direita. Os dados são de pesquisa Datafolha divulgada no sábado (6).

O campo bolsonarista demonstra divisão interna, refletida no fato de 20% dos entrevistados apontarem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como opção preferida. Confira os resultados gerais:

Michelle Bolsonaro (PL): 22%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 20%

Ratinho Jr. (PSD): 12%

Eduardo Bolsonaro (PL): 9%

Flávio Bolsonaro (PL): 8%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 6%

Romeu Zema (Novo): 4%

Lula (PT): 1%

Nenhum: 10%

Não sabem: 8%

Ainda de acordo com a pesquisa, Michelle Bolsonaro lidera entre os eleitores radicais de direita, alcançando 35% da preferência, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com apenas 9%. No mesmo segmento, Tarcísio registra 30%. Confira os resultados segmentados:

Michelle Bolsonaro: 35%

Tarcísio de Freitas: 30%

Eduardo Bolsonaro: 14%

Flávio Bolsonaro: 9%

Ronaldo Caiado: 4%

Romeu Zema: 2%

O instituto Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 2 a 4 de dezembro.