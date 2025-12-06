Conselheiro de Trump faz postagem em apoio a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro

247 - O conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Jason Miller, publicou neste sábado (6) um vídeo em apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Na publicação feita no Instagram, Miller compartilhou uma imagem de Flávio Bolsonaro ao lado do pai, Jair Bolsonaro, com uma música “Mama said knock you out”, do rapper norte-americano LL Cool J, conhecida por seu tom de enfrentamento e superação.

Além da trilha sonora, Jason Miller acrescentou na imagem trechos da letra da canção que diz: “Não chame isso de retorno, eu estou aqui há anos; eu impressiono meus iguais, colocando otários em medo; fazendo as lágrimas caírem como um monção; ouça o grave explodir.”