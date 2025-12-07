Tarcísio faz nova postagem nas redes sociais, mas mantém o silêncio sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, manteve silêncio sobre a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. Até a manhã deste domingo (7), não havia qualquer manifestação pública de Tarcísio sobre o assunto.

Na rede X, o governador limitou-se a publicar uma mensagem de teor religioso. Enquanto isso, levantamentos de opinião apontam vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cenários de primeiro e segundo turno, tanto contra Flávio quanto contra o próprio Tarcísio.

Na última sexta-feira (5), Flávio Bolsonaro disse que foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, preso pela tentativa de golpe após as eleições de 2022, como o candidato para enfrentar o presidente Lula.