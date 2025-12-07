Haddad volta ao centro do tabuleiro e surge como principal nome do PT para enfrentar Tarcísio em São Paulo

247 – O nome do ministro da Fazenda Fernando Haddad voltou a ocupar posição central nas discussões internas do PT sobre a disputa ao governo de São Paulo em 2026. Dirigentes paulistas avaliam que ele é, hoje, a opção mais forte para enfrentar o governador Tarcísio de Freitas, especialmente após o anúncio de que Flávio Bolsonaro será o candidato presidencial do grupo liderado por Jair Bolsonaro.

A leitura no partido é de que, com Flávio na corrida nacional, aumenta a probabilidade de Tarcísio permanecer no estado e buscar a reeleição. Para enfrentá-lo, avaliam petistas, seria necessário lançar um nome de grande envergadura — cenário no qual Haddad desponta como favorito, seguido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, segundo aponta a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

“Haddad e Alckmin são os dois melhores nomes”, diz Jilmar Tatto

O vice-presidente do PT, deputado federal Jilmar Tatto, afirma que apenas duas candidaturas reúnem condições reais de competir com Tarcísio: Haddad e Alckmin.

“Haddad foi bem na última eleição e Alckmin já foi governador do estado quatro vezes. O Brasil mudou muito em relação a 2022, as condições são outras, nós estamos no governo federal. A melhor coisa na política é quando o político já ganhou, que é o caso do Tarcísio. O governo dele tem muitos problemas: pedágios, segurança, relação ruim com prefeitos. Em tese, ele é um adversário mais difícil, mas ele não é invencível”, diz Tatto.

Petistas calculam diferença e destacam entregas de Haddad

O deputado estadual Antonio Donato reforça dentro do partido o lema “só mais 6%”, referência à diferença que separou Haddad de Tarcísio no segundo turno de 2022 — 55,27% a 44,73%.

Para Donato, Haddad chegaria mais competitivo em 2026, com realizações importantes da Fazenda para apresentar, como:

os menores índices de desemprego da série histórica,

a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000.

Petistas também avaliam que Tarcísio, ao buscar a reeleição, será confrontado pela primeira vez com os problemas de um mandato inteiro, diferentemente de 2022, quando era estreante.

PT mantém estratégia de desgaste ao atual governo paulista

O deputado estadual Paulo Fiorilo afirma que o partido sempre trabalhou com dois cenários — a permanência ou não de Tarcísio — e que, por isso, a indicação de Flávio Bolsonaro para a disputa nacional não altera a estratégia de concentrar forças na crítica ao atual governo paulista.

Com Tarcísio como candidato, diz Fiorilo, torna-se mais direto o processo de associá-lo aos problemas apontados pelo PT, embora reconheça que ele seja um adversário mais forte que alternativas como Felício Ramuth, Ricardo Nunes ou André do Prado.

São Paulo segue como palanque decisivo para Lula em 2026

Assim como em 2022, a eleição paulista deve se consolidar como um dos principais palanques do presidente Lula na busca pela reeleição em 2026. Por isso, cresce dentro do PT a convicção de que o partido precisa de um nome competitivo e de projeção nacional no estado — espaço em que Haddad aparece cada vez mais como a aposta dominante.

Para petistas, ainda que derrotado, o desempenho de Haddad em 2022 foi considerado positivo pela margem reduzida e pela capacidade de mobilização em torno da campanha presidencial, com agendas conjuntas e alinhamento programático.