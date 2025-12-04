'A falência do neoliberalismo também expôs a fragilidade da esquerda global', diz Haddad

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou, em entrevista ao site Phenomenal World, a falta de reação da esquerda à crise do neoliberalismo e alertou que a extrema direita tem ocupado o espaço deixado por essa paralisia.

Em sua avaliação, o colapso das estruturas sociais do século XX e o esgotamento do neoliberalismo criaram as condições ideais para o surgimento de ideologias violentas.

"A ascensão da extrema direita é um fenômeno global porque a crise do neoliberalismo é um fenômeno global. Quando as estruturas do século XX que mitigavam os efeitos do capitalismo ou promoviam alguma forma de emancipação — o sistema soviético, o desenvolvimentismo nacional, a social-democracia, o Estado de bem-estar — começaram a se desintegrar, o neoliberalismo se impôs como a alternativa final", disse Haddad.

Segundo Haddad, a crise mundial do neoliberalismo exige novas respostas da esquerda.

"Diante do colapso dessas estruturas, a esquerda global não ofereceu nada de novo. E agora, com o neoliberalismo em crise, a esquerda novamente falhou em se reposicionar ou em avançar seu programa. Isso acontece porque, de certa forma, ainda estamos de luto pelo passado, em vez de construir o futuro. Em vez de imaginar novas estruturas, permanecemos presos ao velório das antigas. Nesse vazio político, a extrema direita encontrou uma oportunidade extraordinária para ascender. Ela prospera nessas condições porque identifica bodes expiatórios — a forma mais astuta de conquistar corações e mentes para um projeto que é, em essência, destrutivo", acrescentou o ministro.