Governo Lula deve terminar mandato com crescimento médio de 2,8%, diz Haddad

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (4) que o governo Lula deve encerrar o atual mandato com um crescimento econômico médio de 2,8%. O dado, segundo ele, representa o melhor desempenho desde o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e só fica atrás dos dois primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o Estadão Conteúdo, as estimativas mencionadas por Haddad são baseadas em projeções do Banco Central e de instituições do mercado financeiro. O ministro reforçou que acompanhar avaliações externas, inclusive críticas, é fundamental para aprimorar o trabalho da equipe econômica.

Críticas como instrumento de aprimoramento

Haddad afirmou que a observação de pontos negativos ajuda a orientar ajustes e melhorar a gestão. "Acho importante ler crítica porque a gente vai tentando melhorar o trabalho da gente", disse, ressaltando que mesmo períodos de alta aprovação exigem atenção constante às análises externas.

Otimismo como estratégia de articulação

O ministro também defendeu a necessidade de manter uma postura construtiva para impulsionar a agenda econômica e conquistar apoio institucional. "Para a gente ter força de avançar e convencer Congresso, Judiciário, empresários e consumidores, é preciso vender otimismo", afirmou.