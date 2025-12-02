AtlasIntel: Lula lidera todos os cenários de 1º e 2º turno para 2026

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com vantagem em todos os cenários simulados para a eleição de 2026, segundo pesquisa divulgada pela AtlasIntel. Mesmo enfrentando índices de desaprovação ligeiramente superiores aos de aprovação, Lula segue numericamente à frente — inclusive em disputas diretas com figuras centrais da direita brasileira.

Primeiro turno: vantagem consolidada para Lula

Nos cenários de primeiro turno em que seu nome é testado, Lula oscila entre 47,3% e 48,7% das intenções de voto. A soma de adversários distribuídos entre Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (União Brasil), Romeu Zema (NOVO), Ratinho Jr. (PSD) e Renan Santos (Missão) não ameaça a dianteira petista.

No cenário 1, Lula marca 48,4%, enquanto Tarcísio de Freitas registra 32,5%. Em seguida aparecem Ronaldo Caiado (5,7%), Ratinho Jr. (4,1%), Renan Santos (1,9%) e Romeu Zema (2,3%). Votos brancos ou nulos chegam a 3,2%, e 1,8% não souberam responder.

No cenário 2, Lula atinge 48,7% contra 28,6% de Michelle Bolsonaro. Caiado soma 9,4%; Ratinho Jr., 5%; Zema, 4,4%; e Renan Santos, 2,1%. Brancos e nulos aparecem com 1,4%, e indecisos, 0,4%.

O cenário 3 reforça a vantagem do presidente: Lula chega a 48,5%, enquanto Caiado pontua 16,9%; Ratinho Jr., 12,6%; Zema, 9,5%; e Renan Santos, 2,6%. Brancos e nulos somam 6,4%, e indecisos, 3,6%.

No cenário 4, Lula aparece com 47,3% diante de Flávio Bolsonaro, que marca 23,1%. Caiado chega a 10,2%; Ratinho Jr., 7,1%; Zema, 5%; Renan Santos, 2,4%; e Eduardo Leite (PSD), 1,1%. Brancos e nulos contabilizam 2,8%, e indecisos, 1%.

A pesquisa também avaliou um cenário sem Lula, substituído por Fernando Haddad (PT). Nesse quadro, o ministro da Fazenda registra 44,4%, seguido por Tarcísio de Freitas com 32,3%. Os demais candidatos permanecem com desempenho semelhante aos outros cenários testados.

Segundo turno: Lula supera todos os adversários

Nas simulações de segundo turno, Lula mantém estabilidade e vence todos os confrontos testados. O presidente marca 49% tanto contra Tarcísio de Freitas quanto contra Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro - que está inelegível -, sempre com 47% para os rivais e 4% de votos brancos, nulos ou indecisos.

Em disputas contra Romeu Zema e Ronaldo Caiado, Lula registra 49%, enquanto ambos somam 41%, com 10% de eleitores fora de qualquer opção. Contra Ratinho Jr., o placar fica em 49% a 40%. No embate com Eduardo Leite, Lula tem 47% e o governador gaúcho, 28%, enquanto 25% dos entrevistados declaram voto branco, nulo ou indefinição.

A AtlasIntel também simulou a repetição exata da eleição de 2022: Lula aparece com 45,7% e Jair Bolsonaro com 44,8%. Ciro Gomes soma 2,8%, Simone Tebet, 2,9%, e outros candidatos, 1,9%. Brancos e nulos chegam a 1,8%, e apenas 0,2% não souberam responder.

Avaliação do governo e preocupações nacionais

A pesquisa indica que 50,7% desaprovam o trabalho do presidente, enquanto 48,6% aprovam. Na avaliação do governo, 48,6% classificam a gestão como ruim ou péssima; 44,4% a consideram ótima ou boa; e 7% avaliam como regular.

Entre os maiores problemas apontados pela população, criminalidade e tráfico de drogas aparecem em primeiro lugar, citados por 63% dos entrevistados, seguidos pela corrupção, mencionada por 60%.

O levantamento da AtlasIntel ouviu 5.510 pessoas entre 22 e 27 de novembro, com margem de erro de um ponto percentual.