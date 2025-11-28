Desemprego recua para 5,4% e Brasil registra melhor marca em 13 anos

247 - A taxa de desocupação do trimestre móvel encerrado em outubro de 2025 atingiu 5,4%, retomando o menor nível já registrado pela série histórica iniciada em 2012. O dado reflete um mercado de trabalho aquecido, com contingente recorde de pessoas ocupadas e avanço expressivo das vagas formais.

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), fonte dos principais indicadores sobre emprego no país.

No período analisado, o número de pessoas desocupadas recuou para 5,910 milhões — o menor patamar desde o início da pesquisa. O volume mostra queda de 3,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior e redução de 11,8% frente ao mesmo período de 2024. Já a população ocupada do país permaneceu em patamar elevado, somando 102,5 milhões de trabalhadores, com nível de ocupação de 58,8%.

O emprego com carteira assinada voltou a bater recorde, alcançando 39,182 milhões de pessoas no setor privado. A taxa composta de subutilização seguiu em 13,9%, também a menor da série. Entre os subocupados por insuficiência de horas trabalhadas, o contingente caiu para 4,572 milhões, o menor número desde 2016.

A força de trabalho potencial recuou para 5,2 milhões — índice mais baixo desde 2015 — após ter atingido 13,8 milhões no auge da pandemia, entre maio e julho de 2020. Já o número de desalentados caiu para 2,647 milhões, longe do pico de 5,829 milhões registrado no início de 2021.

Para a coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, Adriana Beringuy, o bom desempenho recente do mercado de trabalho explica a redução do desemprego. “O elevado contingente de pessoas ocupadas nos últimos trimestres contribui para a redução da pressão por busca por ocupação e, como resultado, a taxa de desocupação segue em redução, alcançando nesse trimestre o menor valor da série histórica”, afirmou.

Construção e administração pública puxam a alta da ocupação

Dois dos dez grupamentos de atividade analisados apresentaram crescimento na ocupação em relação ao trimestre móvel anterior. A Construção avançou 2,6%, o equivalente a mais 192 mil trabalhadores. Já o setor de Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais cresceu 1,3%, somando mais 252 mil ocupados.

O grupamento de Outros serviços recuou 2,8%, com perda estimada de 156 mil vagas.

Na comparação com o trimestre encerrado em outubro de 2024, houve expansão em Transporte, armazenagem e correio (3,9%, ou mais 223 mil pessoas) e, novamente, em Administração pública e áreas correlatas (3,8%, ou mais 711 mil pessoas). Já os segmentos de Outros serviços (-3,6%) e de Serviços domésticos (-5,7%) registraram retração.

Informalidade estabilizada e carteira assinada em alta

A taxa de informalidade permaneceu em 37,8%, correspondente a 38,7 milhões de trabalhadores — estabilidade em relação ao trimestre anterior e queda frente aos 38,9% de outubro de 2024.

O emprego formal no setor privado, que atingiu 39,182 milhões de pessoas, apresentou estabilidade no trimestre e alta de 2,4% ao ano. O funcionalismo público somou 12,9 milhões de trabalhadores, também estável no período e 2,4% superior ao registrado no ano anterior.

Entre os informais, os empregados sem carteira assinada (13,6 milhões) ficaram estáveis trimestre a trimestre, mas exibiram queda de 3,9% no acumulado de um ano. O total de trabalhadores por conta própria (25,9 milhões) manteve estabilidade no trimestre e cresceu 3,1% na comparação anual.

Massa de rendimento cresce e alcança valor recorde

A massa de rendimento real habitual dos trabalhadores atingiu R$ 357,3 bilhões, novo recorde nacional. Houve estabilidade no trimestre e avanço de 5% em relação ao mesmo período de 2024. O rendimento médio real também seguiu em alta, com crescimento anual de 3,9%.

Na comparação trimestral, apenas o grupamento de Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas registrou aumento, com alta de 3,9% (mais R$ 190).

Considerando o período de agosto a outubro de 2024, houve avanço nos rendimentos de segmentos como Agricultura (6,2%), Construção (5,4%), Alojamento e alimentação (5,7%), Informação e comunicação (5,2%), Administração pública e áreas correlatas (3,5%) e Serviços domésticos (5%).

Para Beringuy, o nível elevado de ocupação e a estabilidade dos salários explicam o resultado expressivo na massa de rendimentos. “A manutenção do elevado contingente de trabalhadores, associado à estabilidade do rendimento, permite os valores recordes da massa de rendimento”, analisou.