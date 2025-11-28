Abertura de empregos formais neste ano já supera a de 2024

247 – O Brasil ultrapassou, entre janeiro e outubro de 2025, o total de empregos formais criados em todo o ano passado, ao alcançar 1,8 milhão de novos postos de trabalho com carteira assinada. Os dados constam no Novo Caged, divulgado nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e publicado originalmente pela Agência Gov.

O desempenho eleva o número de vínculos formais ativos no País ao patamar recorde de 48,99 milhões. Em 2024, o saldo anual havia sido de 1.693.673 vagas — número já superado em apenas dez meses. Desde o início da atual gestão, em janeiro de 2023, já são 4,9 milhões de empregos gerados.

Serviços lideram criação de vagas em outubro

Somente em outubro, o saldo ficou positivo em 85.147 postos, resultado de 2.271.460 admissões e 2.186.313 desligamentos.

O setor de Serviços respondeu pela maior parte das novas vagas, com 82.436 postos.

Em seguida vêm:

Comércio: +25.592

Construção: –2.875

Agropecuária: –9.917

Indústria: –10.092

O salário médio real de admissão chegou a R$ 2.304,31, com aumento de R$ 17,28 em relação a setembro.

Acumulado do ano mostra expansão generalizada

Entre janeiro e outubro, todos os cinco grandes grupamentos econômicos apresentaram saldo positivo:

Serviços: +961.016

Indústria: +305.641

Comércio: +218.098

Construção: +214.717

Agropecuária: +101.188

O avanço é consistente em todas as 27 unidades da federação, mostrando uma recuperação distribuída pelo território nacional.

Mulheres e jovens ampliam participação no mercado de trabalho

O Caged de outubro mostra forte participação feminina, com as mulheres ocupando 65.913 vagas, enquanto os homens preencheram 19.234 postos.

Por faixa etária, os jovens de 18 a 24 anos foram os que mais acessaram o mercado de trabalho, com 80.365 vagas. Adolescentes de até 17 anos assumiram 23.586 postos, e, juntas, essas faixas etárias responderam por 122% do saldo mensal, compensando perdas em outros grupos.

Escolaridade, raça e inclusão

A maior parte das vagas de outubro foi ocupada por pessoas com ensino médio completo (78.633). Em seguida ficaram trabalhadores com ensino médio incompleto (12.048).

No recorte racial, os pardos lideraram com 75.059 novas vagas, seguidos por pretos (15.698), indígenas (8.900) e brancos (2.010).

Entre pessoas com deficiência, o saldo foi positivo em 454 postos.

Destaques regionais e estados que mais contrataram

Em números absolutos, os melhores resultados estaduais foram:

São Paulo: +18.456

Distrito Federal: +15.467

Pernambuco: +10.596

Nas variações relativas, lideraram:

Distrito Federal: +1,47%

Alagoas: +1%

Amapá: +0,72%

Piauí: +0,70%

No recorte regional de outubro:

Nordeste: +33.831

Sudeste: +20.795

Sul: +13.847

Centro-Oeste: +12.169

Norte: +4.486

No acumulado do ano, São Paulo mantém ampla liderança, com 502.683 empregos formais, seguido por Minas Gerais (159.601) e Paraná (129.361).