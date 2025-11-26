'Redução recorde da pobreza é obra do PT', afirma Gleisi Hoffmann

247 - A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira (26) que a redução histórica da pobreza e da desigualdade no país, conforme divulgado em estudo do Ipea na véspera, é resultado direto das políticas implementada nas gestões petistas.

"O estudo informa que o maior impulso para a redução da desigualdade e da pobreza se deu entre 2003 e 2015, pela combinação de políticas públicas de renda com geração de empregos e aumento dos salários, nos primeiros governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, alcançando o melhor resultado no ano passado", escreveu Gleisi na rede X, ao destacar os resultados do estudo.

Pobreza, extrema pobreza e desigualdade chegaram em 2024 aos menores níveis da série histórica iniciada em 1995, enquanto a renda média dos brasileiros atingiu seu maior patamar em 30 anos, revela estudo inédito do Ipea publicado na terça-feira (25).

Entre 1995 e 2024, a renda média mensal por pessoa cresceu quase 70%, de R$ 1.191, para R$ 2.015. O coeficiente de Gini (indicador que mede a desigualdade e varia de 0 a 100, sendo 100 a desigualdade máxima) recuou quase 18%, de 61,5 para 50,4. E a taxa de pobreza extrema caiu de 25% para menos de 5%.

Mais cedo, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, celebrou os resultados. "Isso significa mais oportunidades para cada cidadão e cada cidadã do nosso país. Para nossos filhos e netos. Para o Brasil de hoje e de amanhã", escreveu Alckmin na rede X.

Alckmin também reafirmou o compromisso do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em melhorar a vida de todos os brasileiros.