O grande dia de Lula: classe média isenta e rico no Imposto de Renda

247 – O presidente Lula sanciona às 10h30 desta quarta-feira (26/11) a lei que promove a maior mudança recente no Imposto de Renda Pessoa Física, ampliando a faixa de isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês e estabelecendo descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais.

Segundo os dados apresentados, cerca de 15 milhões de brasileiros deixarão de pagar Imposto de Renda com as novas regras. A lei também eleva a taxação sobre rendas mais altas, passando a incidir sobre quem recebe acima de R$ 600 mil anuais, reforçando o compromisso do governo com a justiça tributária.

Expansão da isenção e alívio imediato para a classe média

Com a isenção chegando ao patamar de R$ 5 mil mensais, o governo atende a uma demanda histórica da classe média, comprimida por anos de defasagem da tabela do Imposto de Renda.

A nova faixa representa um passo significativo na correção dessa distorção, colocando mais renda disponível no bolso dos trabalhadores assalariados e autônomos que foram proporcionalmente os mais prejudicados pelo congelamento da tabela durante os governos anteriores.

Além disso, contribuintes que ganham até R$ 7.350 terão direito a descontos simplificados, ampliando o alcance da medida e reforçando a progressividade do sistema.

Justiça tributária e combate à desigualdade

A criação de uma taxação adicional para rendas acima de R$ 600 mil anuais insere o Brasil em um movimento global de exigir mais dos que ganham mais.

Ao reequilibrar a carga tributária, o presidente Lula retoma a agenda que marcou seus governos anteriores: incluir os pobres no orçamento e fazer com que os mais ricos contribuam proporcionalmente para o financiamento das políticas públicas.

A nova lei combina desoneração para quem mais precisa e tributação ampliada para os muito ricos, alinhando-se aos princípios defendidos pelo governo em seus compromissos de campanha.

Coletiva técnica detalhará os impactos

Após a cerimônia de sanção, haverá uma coletiva de imprensa técnica para explicar os detalhes da mudança. Participam:

Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda

Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal

Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda

Os três devem apresentar projeções de impacto fiscal, efeitos distributivos e explicações operacionais sobre a aplicação da nova tabela.

Um marco na reconstrução fiscal e social

Com essa medida, o governo Lula consolida mais uma etapa do processo de reconstrução econômica, fortalecendo o consumo das famílias, ampliando a progressividade tributária e corrigindo distorções acumuladas ao longo de quase uma década.

O compromisso com a justiça tributária — tema central do programa de governo — reforça a ideia de que a retomada do crescimento precisa ser acompanhada de equidade e responsabilidade social.