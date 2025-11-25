“Marco histórico. O povo no Orçamento e o rico no Imposto de Renda”, diz Boulos sobre isenção do IR

247 - A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil mensais foi destacada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, como uma conquista de grande impacto social. As declarações foram dadas durante o programa Bom Dia, Ministro, exibido pela nesta terça-feira (25) pelo Canal Gov.

Na entrevista, Boulos explicou que a nova política fiscal — que será sancionada nesta quarta-feira (26) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — marca uma mudança profunda na estrutura de arrecadação.

Boulos classifica mudança como marco histórico

Durante a entrevista, o ministro avaliou que a alteração corrige distorções históricas e beneficia a grande maioria dos trabalhadores brasileiros. “Tirou o povo do Imposto de Renda, colocando ele no Orçamento, e colocou o rico no Imposto de Renda. Zerou para quem ganha até R$ 5 mil, um marco histórico no Brasil”, afirmou.

Ele ressaltou que cerca de 90% dos brasileiros se encontram nessa faixa salarial e, portanto, serão diretamente beneficiados. Boulos também detalhou o mecanismo de compensação que permitirá ao governo manter o equilíbrio fiscal: “O projeto zerou e acabou com o imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil [...] E vai compensar isso fazendo com que 0,01% dos brasileiros que ganham mais de R$ 1 milhão por ano paguem 10% sobre seus lucros. É justiça”.

Impacto direto na renda de milhões de trabalhadores

Ao abordar o efeito da medida sobre a renda familiar, Boulos destacou que a mudança representará um ganho real ao longo do ano para diversas categorias profissionais. “Beneficia um professor, uma professora, um profissional liberal, qualquer trabalhador que ganhava R$ 4,5 mil vai economizar, no fim do ano, quase um salário inteiro. É como um 14º salário que esse trabalhador vai ter”, disse.

Como funcionam a isenção e os descontos progressivos

Além da isenção total para rendimentos de até R$ 5 mil, a nova legislação estabelece descontos progressivos para quem recebe até R$ 7.350 por mês. Segundo o ministro, 10 milhões de pessoas deixarão de pagar o imposto, enquanto outras 5 milhões terão abatimentos proporcionais.

“Isso é dinheiro no bolso do trabalhador, dinheiro que a pessoa vai usar para ela, para os filhos, para a família. É importante que a gente entenda o que está em jogo”, afirmou Boulos.

Sanção presidencial acontece nesta quarta

A sanção da nova lei será realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, em evento marcado para as 10h30 desta quarta-feira (26).