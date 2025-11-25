TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      "Lula, é lógico, tem simpatia pela ideia”, diz Boulos sobre tarifa zero

      Ministro, no entanto, ponderou: "uma política federal de tarifa zero implica construir uma condição financeira que sustente essa tarifa”

      O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Guilherme Boulos (Secretaria-Geral), em Brasília - 29/10/2025 (Foto: REUTERS/Mateus Bonomi)

      (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem simpatia pela ideia de zerar nacionalmente a tarifa do transporte público, mas a medida depende de estudos que mostrem sua viabilidade e que estão atualmente sendo realizados pelo Ministério da Fazenda, disse nesta terça-feira o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, Boulos afirmou que, uma vez que esses estudos apontem que a proposta é sustentável, "é lógico" que ela será tema de diálogo e mobilização na sociedade.

      "Para você fazer uma política federal de tarifa zero, isso implica você construir uma condição financeira que sustente essa tarifa zero em todo o país. Estamos em uma primeira etapa que é fazer um estudo da viabilidade de uma tarifa zero nacional", disse Boulos.

      "O presidente Lula, é lógico, tem simpatia pela ideia, falou disso publicamente, mas isso ainda depende dos estudos necessários. Uma vez feitos, mostrando que tem viabilidade, é lógico que tem que ser um tema de diálogo e mobilização com a população no Brasil inteiro", acrescentou.

      Artigos Relacionados

      Tags