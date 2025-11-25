"Lula, é lógico, tem simpatia pela ideia”, diz Boulos sobre tarifa zero

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem simpatia pela ideia de zerar nacionalmente a tarifa do transporte público, mas a medida depende de estudos que mostrem sua viabilidade e que estão atualmente sendo realizados pelo Ministério da Fazenda, disse nesta terça-feira o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, Boulos afirmou que, uma vez que esses estudos apontem que a proposta é sustentável, "é lógico" que ela será tema de diálogo e mobilização na sociedade.

"Para você fazer uma política federal de tarifa zero, isso implica você construir uma condição financeira que sustente essa tarifa zero em todo o país. Estamos em uma primeira etapa que é fazer um estudo da viabilidade de uma tarifa zero nacional", disse Boulos.

"O presidente Lula, é lógico, tem simpatia pela ideia, falou disso publicamente, mas isso ainda depende dos estudos necessários. Uma vez feitos, mostrando que tem viabilidade, é lógico que tem que ser um tema de diálogo e mobilização com a população no Brasil inteiro", acrescentou.