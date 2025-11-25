Boulos detalha hoje programa Governo na Rua e novas ações para trabalhadores

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, participa nesta terça-feira (25) de uma entrevista ao vivo no programa Bom Dia, Ministro. Segundo a Agência Gov, o ministro apresentará as ações do governo para ampliar o diálogo com a população e fortalecer políticas públicas em diversas áreas.Boulos também abordará o PL Antifacção, a regulamentação do trabalho por aplicativos e a revisão da jornada 6x1, temas considerados estratégicos pela gestão federal.

Durante a entrevista, o ministro explicará o funcionamento do Governo na Rua, iniciativa que percorrerá dezenas de cidades brasileiras nos próximos meses. O objetivo é intensificar a escuta ativa, criar mais canais de diálogo social e divulgar diretamente os programas sociais já ofertados pela União. A proposta pretende aproximar as políticas públicas da vida cotidiana das pessoas, ampliando o alcance das ações federais em regiões diversas do país.

Outro ponto de destaque será o projeto de lei que endurece punições para integrantes de organizações criminosas e milícias. Enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e já aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta, conhecida como PL Antifacção, prevê o aumento de penas e autoriza, em casos específicos, a apreensão prévia de bens de investigados. O texto segue agora para apreciação no Senado Federal.

Trabalhadores por aplicativo

Boulos também abordará o projeto de lei que cria regras para o trabalho mediado por aplicativos. O novo marco legal estabelece garantias formais para motoristas e entregadores, incluindo contratos claros entre plataformas e trabalhadores. A iniciativa busca ampliar a segurança jurídica e dar mais transparência às relações de trabalho no setor.

Revisão da jornada 6x1

A entrevista incluirá ainda a discussão sobre a revisão da escala 6x1, modelo que assegura apenas um dia de descanso semanal e que há anos é alvo de críticas por gerar desgaste físico, emocional e prejudicar o convívio familiar. A reavaliação da jornada integra as ações do governo para melhorar a qualidade de vida e as condições laborais dos trabalhadores brasileiros.