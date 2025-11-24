"Não tem mais narrativa fake que resolva", diz Boulos após STF manter prisão de Bolsonaro

247 - O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, foi às redes sociais nesta segunda-feira (24) para celebrar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que mais cedo decidiu manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos no caso da trama golpista, foi preso preventivamente na manhã de sábado (22), após tentar violar sua tornozeleira eletrônica. A decisão foi referendada pela Primeira Turma do STF, por unanimidade, nesta segunda-feira.

"STF acabou de formar maioria para manter a prisão de Bolsonaro. Não poderia ser diferente: a imagem da solda na tornozeleira é uma prova impressa e auditável. Não tem mais narrativa fake que resolva", escreveu Boulos na rede X.