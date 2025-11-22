TV 247 logo
      Bolsonaro confessa ter violado a tornozeleira: “meti um ferro quente”; vídeo

      Ex-presidente foi preso na manhã deste sábado

      Tornozeleira de Jair Bolsonaro (Foto: SEAP/Divulgação)

      247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro confessou, em vídeo que circula nas redes sociais neste sábado (21), que tentou arrancar sua tornozeleira eletrônica com ferro quente.

      "Meti um ferro quente. Curiosidade... Foi ferro de soldar", diz Bolsonaro no vídeo, ao ser questionado por uma agente de segurança sobre qual material foi utilizado para danificar o equipamento. 

      Ainda segundo Bolsonaro, ele não tentou romper a pulseira da tornozeleira. 

      Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado. Em nota, a Polícia Federal informou que executou um mandado de prisão preventiva em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, diz que uma reunião programada de seus apoiadores poderia causar tumulto e até mesmo facilitar "eventual tentativa de fuga do réu". Foi ainda verificada tentativa de violar a tornozeleira eletrônica. Bolsonaro foi condenado, em setembro, a mais de 27 anos por liderar a trama golpista. 

