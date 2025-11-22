Trump diz que conversou com Bolsonaro na noite de ontem e lamenta prisão do ex-presidente

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (22) que conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro na noite de sexta-feira (21), pouco antes de ele tentar violar a tornozeleira eletrônica — ação que levou o Supremo Tribunal Federal (STF) a decretar sua prisão preventiva neste sábado.

"Eu falei na noite de ontem com o cavalheiro que você se refere e nos encontraremos no futuro próximo", disse Trump, ao ser questionado por repórteres sobre a prisão de Bolsonaro.

Contudo, ele demonstrou surpresa ao ser informado que Bolsonaro foi preso. "O que? Não sei nada sobre isso e não ouvi sobre isso. Foi isso que aconteceu? Que pena".