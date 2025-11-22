"Ditadura nunca mais!", diz Boulos após prisão de Bolsonaro

247 - O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, foi às redes sociais neste sábado (22) comentar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos por liderar a trama golpista.

Para Boulos, a prisão de Bolsonaro enviou um recado aos saudosistas da ditadura militar: "Que a prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado represente um grande marco para nossa história: Ditadura nunca mais!".

"Ninguém está acima da democracia. Ninguém pode trair a pátria impunemente", escreveu Boulos na rede X.

Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado. Em nota, a Polícia Federal informou que executou um mandado de prisão preventiva em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, diz que uma reunião programada de seus apoiadores poderia causar tumulto e até mesmo facilitar "eventual tentativa de fuga do réu". Foi ainda verificada tentativa de violar a tornozeleira eletrônica.